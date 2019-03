Fersk rapport: 95 prosent av bitcoinhandelen er falsk

Analyseselskapet Bitwise slapp søndag en rapport som analyserte de 81 største kryptobørsene, som til sammen omsetter bitcoin for 6 milliarder dollar, eller 51 milliarder kroner, hver dag.

Men bare 5 prosent av dette volumet er legitimt, ifølge Bitwise.

– Folk ser på kryptovaluta og sier at markedet er et rot - det er fordi dataen de ser på er manipulert, sa analysesjef i Bitwise, Matthew Hougan, til CNBC.

Analysen kom frem til at «nesten alle» handler gikk ut på å kjøpe og selge den samme kryptovalutaen samtidig for å få det til å se ut som markedsaktivitet. Med andre ord er nesten all handelsvolum falsk.

– Når du kutter vekk ekkokammeret av disse ubrukelige tallene, burde kryptomarkedet være et velfungerende og effektivt marked, sa analysejefen.

Falskt volum har vært ryktet

Ryktene har strømmet i lang tid om at mye av volumet til bitcoin er falskt, men det er først nå Bitwise har fått det bekreftet.

– Vi var de første som tok en systematisk titt på hvilke kryptobørser som utga ekte volum, sa Houge.

Børsene kan ha flere grunner til å vise til falskt volum, skriver CNBC.

Blant annet kan aktører bli fristet til å ha sin kryptovalutaemisjon (ICO) på en børs som rapporterer om mange aktive investorer - slike emisjoner koster ofte 1 til 3 millioner dollar, som går rett i lomma til børsene, ifølge Bitwise.

Kryptobørsenes tvilsomme oppførsel har ikke gått ubemerket hen hos amerikanske stattilsyn.

Blant annet sa det amerikanske Securities and Exchange Comission (SEC) nylig nei til å godkjenne en ETF for bitcoin, altså spekulasjon i verdisvingninger for den digitale kryptovalutaen via børsnoterte fond.

Tilsynet sa at det var nødvendig med bedre markedsovervåkning og lavere risiko for svindel før de kan bli «komfortable» med en ETF for bitcoin.

– Vi har sett noen tyverier rundt kryptovaluta som vil få deg til å klø deg i hodet, sa SEC-sjef Jay Clayton på slutten av 2018.