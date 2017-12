Nordeas toppsjef om bitcoin: – En vits at den får leve

I et intervju med Bloomberg News, gjengitt av svenske medier som Affärsvärlden, mener han det er absurd at bitcoin i det hele tatt finnes:

– Om du på noe vis tillater den å leve uten kontroller, og gitt de milliardene vi bruker på reguleringer i de finansielle systemene, synes jeg det er en liten vits at noe sånt som bitcoin får leve. Jeg forstår det ikke, det er absurd, sier han.

Von Koskull sammenligner kryptovalutaen, som mange andre, med tulipankrakket i Nederland på 1600-tallet.

Han stiller spørsmålet om sikkerheten rundt kryptovalutaer og drar også sammenligningen om å kjøpe et hus og bruke store summer på et sikkerhetssystem, for så å la kjøkkendøren stå åpen.

– Gitt at det finnes mye bevis for at bitcoin brukes til økonomiske lovbrudd, hva er poenget?, sier han.

Flere er skeptisk



Von Koskull er ikke den første banktoppen til offentlig å uttrykke sin skepsis mot bitcoin.

Tidligere i høst gikk JP Morgan Chases mektige toppsjef Jamie Dimon ut og kalte bitcoin svindel. Han truet også de ansatte med sparken dersom de handler bitcoin.

– Av to grunner: Det er mot våre regler, og de er dumme, uttalte han.

Prisen på bitcoin har skutt i været det siste året. Én bitcoin koster onsdag nesten 12.000 dollar, rundt 100.000 norske kroner. For ett år siden lå prisen under 1.000 dollar.