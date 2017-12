Rival utløser fall i bitcoin-prisen

Tirsdag åpnet USAs ledende handelsplattform for kryptovaluta, Coinbase, for handel i bitcoin-avleggeren bitcoin cash. Tidligere har plattformen kun gitt sine kunder muligheten for å handle bitcoin, ethereum og litecoin.

Nyheten sendte bitcoinprisen ned 1.500 dollar til rett over 16.300 dollar per mynt, ifølge data fra coinmarketcap og E24 Børs.

Siden har prisen styrket seg litt igjen, og ligger rett over klokken 05.00 på 17.061 dollar – over 2.000 dollar lavere enn tirsdag morgen.

Bedre for avleggeren



Men for avleggeren bitcoin cash har det gått vesentlig bedre.

På den samme nyheten hoppet bitcoin cash-prisen cirka 1.000 dollar, og var på det meste verdsatt til rundt 3.800 dollar – nå ligger bitcoin cash på 3.450 dollar, rundt 600 dollar mer enn rett før nyheten kom.

Bitcoin cash ble splittet fra bitcoin 1. august i år, i et forsøk på å forbedre bitcoins transaksjonshastighet og få ned kostnadene. Kryptovalutaen blir sett på som et alternativ til bitcoin.

«Bitcoin-manien»



Tirsdag var en hendelsesrik dag for investorer med interesse for kryptovalutaer noe CNBC omtaler som et tegn på at det de kaller «bitcoin-manien» har kommet ut av kontroll.

Det amerikanske børstilsynet stanset midlertidig handelen i aksjene til The Crypto Company delvis på grunn av mistanke om kursmanipulasjon.

Samtidig steg aksjekursen i et lite selskap med navnet Future BinTech tilsynelatende uten noen tilknytning til kryptovalutaer med mer enn 200 prosent.

Juice-selskap til værs



Ifølge CNBC startet den voldsomme kursoppgangen da investorer sendte ut Twitter-meldinger hvor de knyttet selskapet til blockchain-teknologi og bitcoin-bølgen.

Det skjedde på basis av at selskapet i juni hadde skiftet navn fra SkyPeople Fruit Juice til Future FinTech.

Det er imidlertid ingen koblinger til kryptovalutaer i selskapets presentasjoner. Dokumentene fra selskapet forteller at de fokuserer på råvarehandel og e-handel med råvarer basert på sin bakgrunn fra handel med landbruksprodukter.