Danske Saxo Bank har kommet med sine årlige 10 «ville» spådommer for det neste året.

Spådommene er ikke bankens prognoser, men heller et forsøk på å se hvilke hendelser som kan skape rystelser i finansmarkedene i det kommende året.

En av spådommene for 2017 var eksempelvis at de mente bitcoin skulle stige kraftig.

Så opptur i år



Men spådommen var ikke i nærheten av hvor kraftig kryptovalutaen skulle komme til å stige i pris i 2017.

Saxo spådde en oppgang fra 700 dollar i desember i fjor til over 2.100 dollar ved utgangen av året.

Torsdag ettermiddag handles bitcoin til ufattelige 16.900 dollar.

I år tar Saxo Bank hardere i når de spår prisutviklingen neste år.

Som en følge av at det nå åpnes for futureshandel i bitcoin, noe som tiltrekker flere investorer, ser de for seg at bitcoin-prisen stiger til en topp på 60.000 dollar i løpet av året som kommer.

Russland og Kina kupper bitcoin



Banken spår også at Russland og Kina kommer til å forby kryptovalutaer som de selv ikke har godkjent i et forsøk på stanse kapitalflukten ut av landene.

De vil innføre egne kryptovalutaer som krever mindre energiforbruk.

Flere brukermuligheter og offentlig kontroll kommer til å gi en økt interesse for de nye kryptovalutaene på bekostning av bitcoin.

– Etter en spektakulær topp i 2018, kollapser bitcoin og halter inn i 2019 nær ved sin «fundamentale verdi» på 1.000 dollar, heter det i Saxo Banks ville spådom.

Selv om Saxo Bank kaller spådommene ville og understreker at det ikke er deres prognoser, er de et forsøk på å se fremover og se for seg hva som kan tenkes å skje i det kommende året.