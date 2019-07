Saken oppdateres.

Norwegians mangeårige konsernsjef og storaksjonær Bjørn Kjos går av etter 17 år i jobben.

Det melder Norwegian i en egen børsmelding torsdag. Kjos vil inntil videre bli erstattet av finansdirektør Geir Karlsen som vil bli fungerende konsernsjef.

Kjos skal fortsette som rådgiver for Norwegians ferske styreleder Niels Smedegaard som nylig tok over etter Bjørn Kise.

Nyheten kom like etter at Norwegian slapp resultatene for andre kvartal.

– Forhåpentlig er dette min siste presentasjon. Hvis det er noen som tror jeg er lei meg er jeg ikke det. Jeg er langt på overtid, sa Kjos på podiet da kvartalstallene ble presentert klokken 08.30.

Norwegian-aksjen steg først tre prosent etter åpning, for så å falle tilbake under null.

Passert 70 år



I meldingens endt ut i morgentimene, da nyheten ble sluppet, skrev Kjos følgende:

RESPEKT: Rickard Gustafson, SAS.

– Som jeg har uttalt mange ganger er det ikke naturlig å sitte som konsernsjef når man har gått inn i 70-årene, sier Bjørn Kjos i en uttalelse og sier at han nå skal konsentrere seg om noen utvalgte prosjekter som «vil være av stor betydning for Norwegian fremover».

– Jeg har stor tillit til at styret kommer til å rekruttere en godt kvalifisert konsernsjef til å lede Norwegian videre sammen med resten av toppledelsen. Den neste konsernsjefen har en utrolig spennende jobb i vente og jeg er glad for at jeg nå kan gi stafettpinnen videre, fortsetter Kjos.

Bjørn Kjos har vært sjef i Norwegian siden oktober 2002 og har ledet selskapet fra å være en liten aktør i det norske markedet med fire fly og 130 ansatte til å bli en global lavprisgigant.

– Et fantastisk eventyr



Selskapet har i dag over 11.000 ansatte og 162 fly i flåten, med en rekke fly i bestilling.

– Han har skapt et fantastisk eventyr, sier Rene-Charles Gustavsen, leder av kabinforeningen i Norwegian.

– Jeg har stor respekt for alle våre nordiske konkurrenter, og ikke minst den reisen Norwegian under ledelse av Bjørn Kjos har gjort, sier sjefen hos Norwegians rival - SAS' konsernsjef Rickard Gustafson.

Under Kjos sin ledelse har Norwegian satset svært offensivt og mange har ment selskapet har tatt stor risiko med mye gjeld. I 2012 gjorde Norwegian en gigantbestilling av over 200 fly fra Airbus og Boeing.

De siste årene har selskapet blitt en brysom konkurrent for mange i bransjen, og selskapet er nå det største utenlandske flyselskapet i New York og det nest største i Los Angeles.

Har startet jakten etter arvtageren

Styreleder Niels Smedegaard har så vidt rukket å få satt seg godt inn i sin nye rolle som styreleder, når han nå får ansvaret med å finne arvtageren.

– Jeg er svært glad for at Bjørn fortsatt vil ha en sentral rolle i Norwegian som rådgiver for styret og meg selv. Også fremover vil vi få glede av Bjørns omfattende nettverk og dyptgående kunnskap og erfaring fra internasjonal luftfart når selskapet nå har endret strategi og gått inn i en ny fase fra vekst til lønnsomhet, sier styreleder Niels Smedegaard.

Han sier at prosessen med å finne en ny permanent konsernsjef er i gang.

Etter flere år med enorm vekst, begynte Norwegian i fjor å ta store grep for å bedre lønnsomheten. Selskapet begynte å rydde i rutenettverket og fjerne ruter som ikke var lønnsomme nok samtidig som flere baser sør i Europa ble kuttet. I tillegg reforhandlet selskapet avtaler med Boeing og Airbus slik at flyleveranser verdt 28 milliarder ble satt på vent.

Selskapet måtte både i fjor og i år hente milliardbeløp i ny kapital fra eierne gjennom emisjoner, og styrelederen er klar på hva den nye toppsjefen vil få som mål:

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

– Den nye konsernsjefens hovedoppgave vil være å sikre en stabil og lønnsom drift, til fordel for kunder, ansatte og aksjonærer. Det er viktig for oss å sikre at Norwegian er godt posisjonert for tøff konkurranse og også uforutsette hendelser fremover. Vi skal ha et lønnsomt rutenettverk, en velfungerende drift og en organisasjon som bygger oppunder det. Kostnadene må også ytterligere ned, fortsetter Smedegaard.

Samtidig som Norwegian jobber med å sikre lønnsomheten er det også en sjanse for at noen vil prøve å kjøpe opp selskapet.

British Airways-eier IAG prøvde seg i fjor, men endte med å trekke seg i januar. Det har også versert rykter om at andre aktører kan være interessert.

– Har vært en tøff leder



– Jeg er ikke så overrasket over at han går av. Nå har Norwegian levert et godt resultat for andre kvartal og de guider at selskapet er på god vei. Det har vært målet til Bjørn Kjos og da tror jeg han føler seg trygg på at Geir Karlsen og resten av selskapet klarer å drive selskapet videre, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Han har jobbet i en rekke flyselskaper, inkludert i konkurrenten Ryanair.

– Bjørn Kjos har vært en tøff leder og har tatt en del risiko som i ettertid har vist seg å være ganske riktig. Men da han drev med det var det ikke så mange som forsto hva han holdt på med. Hadde han ikke gjort det han gjorde hadde ikke Norwegian vært i luften i dag. Han har gjort en god jobb og oppnådd mye av det han hadde satt for seg, og da er tiden inne for å gå videre, sier Elnæs.

Hvem som blir Kjos sin arvtager er ikke avgjort, men flyanalytikeren tror det kan bli en intern kandidat.

– Det har versert tanker om en ekstern kandidat, men jeg har ingen i radaren nå. Man må ikke ha lang erfaring med flybransjen for å drive et flyselskap, men jeg tror likevel Norwegian vil ha en som kjenner selskapet godt. Jeg tror Geir Karlsen er en god kandidat til å ta over jobben permanent. Ole Kristian Melhus er også en god kandidat internt i selskapet, sier Elnæs.

Melhus er i dag sjef for Norwegians Argentina-satsing, mens Karlsen er finansdirektør og vil fungere som konsernsjef.