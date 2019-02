Sent torsdag kveld varslet eierselskapet Ratos 75 prosent utbyttekutt og presenterte samtidig et blodrødt resultat.

Plantasjen alene hadde en nedgang i omsetningen på nær 20 millioner til 737 millioner kroner i fjerde kvartal. Det første til et driftsresultat på minus 155 millioner kroner i samme periode, ned fra minus 109 millioner i samme periode året før.

Selskapet uttaler at deler av årsaken til det svake driftsresultatet er avslutning av ikke-lønnsomme samarbeidsavtaler.

Samtidig opplyser Ratos at man har nedskrevet verdien på Plantasjen med 600 millioner svenske kroner. Dette førte til at man i januar gjorde et kapitalinnskudd i Plantasjen på 200 millioner norske kroner.

Straffes på børs



Sammen med en svak sommer fikk fjerde kvartal også påvirkning på årsresultatet i kjeden. Driftsresultatet for året sett under ett havnet på 72 millioner kroner, ned fra 213 millioner kroner året før. Kontantstrømmen endte i samme periode på minus 71 millioner kroner.

Ratos blir fredag knallhardt straffet på Stockholms-børsen, der selskapet faller over 17 prosent etter åpning.



Etter et styremøte torsdag ble det bestemt at man foreslår å kutte utbyttet fra 2 svenske kroner, ned til 50 øre, for 2018.

Ratos kjøpte Plantasjen tilbake i 2016. Selskapet har rundt 140 butikker fordelt på Norge, Sverige og Finland.

Sjefen gikk på dagen



Resultatet kommer samme uke som Plantasjen-sjef Daniel Juhlin sluttet på dagen etter et drøyt år i selskapet.

– Vi vil takke Daniel for hans harde arbeid og positive bidrag for selskapet gjennom en utfordrende tid, sier Raftos visepresident Anders Slettengren, som er ansvarlig for Plantasjen i en uttalelse mandag.

Styremedlem Christer Åberg overtar stillingen inntil selskapet har en erstatter på plass, opplyser selskapet.

Da selskapet la frem sitt resultat for tredje kvartal ble det samtidig kjent at kjeden hadde slitt med sommervarmen. Plantasjen gikk da med et justert driftsresultat på minus 45 millioner svenske kroner.