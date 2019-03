Flyulykken i Etiopia søndag fører til at Boeing-aksjen sendes tungt ned i førhandelen på Wall Street mandag formiddag. Norwegian-aksjen faller også som følge av at flyselskapet benytter samme flytype.

Det var søndag morgen et Boeing 737 Max 8-fly fra Ethiopian Airlines styrtet like etter avgang fra Addis Abeba. 157 mennesker mistet livet i ulykken, som er den andre for denne flytypen siden oktober.

I fjor styrtet et fly av samme type tilhørende Lion Air i Asia.

Dette har fått flere til å spørre seg om det er et sikkerhetsproblem med flytypen. Natt til mandag besluttet kinesiske luftfartsmyndigheter å kreve at flytypen ble satt på bakken inntil videre.

Norwegian fikk problemer med et Max-fly før jul som måtte foreta en kontrollert nødlanding i Iran. Her var det imidlertid snakk om et problem med en av motorene, og ikke problemet med hvordan pilotene kan overstyre autopiloten som det nå spekuleres i om kan ha forårsaket Ethiopian-ulykken.

Hverken amerikanske eller europeiske flymyndigheter har foreløpig tatt lignende grep, og Norwegian og de andre vestlige flyselskapene som bruker det moderne Boeing-flyet har inntil videre fortsatt å fly. Dette inkluderer også amerikanske Southwest.

Samtidig er aktørene i tett dialog med myndigheter og Boeing.

Norwegian, som har 18 fly av flytypen, faller på børs. Aksjen er ned over fem prosent på Oslo Børs mandag formiddag til 57,40 kroner.

Forklarer fallet med ulykken

Analytikere E24 har snakket med peker på at flyulykken trolig er den viktigste årsaken til at Norwegian-aksjen faller mandag:

– Trafikktallene var omtrent som ventet fra vår side, men kanskje noe svakere enn konsensustallene. Det ser ut til at det er Max-saken som er årsaken til fallet, sier Norwegian-analytiker Jo Erlend Korsvold i SEB til E24.

Norwegian opplyste til E24 mandag morgen at flyene fortsatt er i normal drift, men at selskapet har tett kontakt med Boeing og følger deres anbefalinger.

Har flere på bestilling

Norwegian bestilte i 2012 110 fly av typen Boeing 737 Max 8 som etter hvert vil erstatte dagens 737–800.

Ved utgangen av 2018 hadde Norwegian 18 nye Max-fly i flåten, og ved utgangen av 2019 skal den etter planen vokse til 34.

I 2021 skal selskapet etter planen ha 74 slike fly i trafikk. Hvis Max-flyet skulle bli satt på bakken i Europa og USA, slik kinesiske myndigheter har gjort, vil det få konsekvenser for Norwegians operasjon.

Da det oppsto motorproblemer med Rolls-Royce-motorene på Boeings Dreamliner-fly ble både Norwegian og andre flyselskap hardt rammet fordi fly måtte tas ut av trafikk.

Kina og Ethiopian suspenderer flytypen inntil videre



Flystyrten skjedde seks minutter etter at 737 MAX 8-maskinen tok av fra hovedstaden Addis Abeba med kurs for Nairobi. Flyet gikk ned nær byen Bishoftu, 50 kilometer sørøst for Addis Abeba.

Luftfartsverket i Kina bekreftet mandag morgen at de har bedt luftfartsdepartementet om å suspendere driften av flytypen 737 MAX 8.

Ulykkesselskapet Ethiopian Airlines har i tillegg uttalt at de setter sine øvrige Max 8-fly i bero, mens Cayman Airlines har gått ut med at deres to fly av typen skal i midlertidig opplag, i påvente av at det konkluderes på ulykkesårsak.

Hva ulykken søndag skyldes er ikke ennå kjent.