Bredt og tydelig børsfall i Oslo: Brexit tynget Equinor

Det var helrødt blant de mest omsatte selskapene tirsdag. Hovedindeksen falt med 1,47 prosent til 852,40 poeng.

Det er den verste dagen for Oslo Børs siden 12. juni i år.

Børsfallet var bredt, men det er særlig selskaper eksponert mot olje som falt tungt. Equinor var ned med 1,80 prosent, DNO falt 4,01 prosent, og Aker BP var ned 2,22 prosent.

Fallet kom samtidig som oljeprisen ved stengetid var opp rundt 0,5 prosent, skjønt oppgangen var på rundt ett prosent ved lunsjtider. Et fat nordsjøolje kostet rundt 64 dollar ved børsslutt.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet mener brexit kan ligge bak Equinor-fallet.

– Equinor er ned fordi halvparten av inntjeningen til selskapet kommer fra gass. Det er en stor eksportråvare til Storbritannia og usikkerhet rundt brexit preger derfor Equinor-aksjen, sier han til E24.

Investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea Liv.

Investeringsøkonom Leif-Rune Rein i Nordea Liv mener utviklingen på Oslo Børs i dag bør sees i sammenheng med nedgangen ellers i Europa.

– I dag har vi fått noen nøkkeltall som ikke har vært oppløftende, blant annet industriproduksjon fra Japan. De europeiske dataene er heller ikke noe å rope hurra for, kommenterer han til E24.

– Det er redsel for at det ikke blir fremgang i handelssamtalene mellom USA og Kina, og frykten for en hard brexit som bidrar til nedgangen på børsene, sier Rein.

Den tyske Dax-indeksen var ned 2,18 prosent, mens samleindeksen Estoxx 50 var ned 1,92 prosent.

Det ble også en dårlig dag for Hydro og Norwegian, som falt med henholdsvis 3,25 og 7,71 prosent tirsdag.

Dermed slo det norske lavprisselskapet følge med Lufthansa, som falt 7,22 i Frankfurt etter at de meldte om usikre utsikter i tirsdagens andrekvartalsrapport.





Kraftig Seabird-fall

Seismikkselskapet Seabird Exploration meldte i morgentimene at to tidligere varslede undersøkelser er utsatt til å være ferdig i slutten av tredje kvartal.

– Det vil resultere i økte driftsutgifter og negativt påvirke inntjeningen i både andre og tredje kvartal i år, fremgår det fra meldingen.

Seabird har også besluttet å ta skipet Aquila Explorer ut av flåten sin og tar en nedskrivning på rundt 2,3 millioner dollar, tilsvarende rundt 20 millioner kroner, i andre kvartal i påvente av et salg.

Markedet sendte aksjen ned med hele 17,86 prosent til 92 øre tirsdag.

E24s børskommentator skriver imidlertid at kursfallet kan være et godt kjøp for investorene.

Seadrill ned 15 prosent

Det ble en også en begredelig dag for aksjonærene i John Fredriksens riggselskap Seadrill. Aksjen endte ned med 11,08 prosent i dag.

Det gir en nedgang på over 60 prosent så langt i år.

Selskapet har ikke sendt ut noen meldinger nylig, men flere av riggselskapene faller på Oslo Børs. Borr Drilling, Prosafe, og Odfjell Drilling endte også dagen ned.

– Aksjen faller nok fordi et stort hedgefond har begynt å selge aksjer. Riggmarkedet er også veldig dårlig. Det har ikke kommet noen opptur i bransjen, men det har kommet flere aktører som kriger om færre kontrakter, kommenterer Johannesen.