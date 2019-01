Pundet svekkes markant foran kveldens brexit-avstemning

Pundet svekkes samtidig som markedet følger nøye med før avstemningen om Theresa Mays brexit-avtale i parlamentet tirsdag.

Mot kronen er pundet svekket med rundt ti øre fra det sterkeste tirsdag, og for dagen er svekkelsen på 0,7 prosent. Men pundet er fortsatt klart sterkere enn bunnivåene fra forrige uke.

Også mot dollaren svekkes pundet.

Det er bredt ventet at britenes statsminister ikke vil få sin avtale godkjent i underhuset.

Et viktig spørsmål nå er hvor mange som stemmer mot forslaget hennes. Analytikere venter at pundet vil få kraftig juling hvis May taper avstemningen med stor margin, siden det vil presse Storbritannia i retning av en kaotisk exit fra EU, skriver Reuters.

Avtalen er fremforhandlet av statsministeren og EU og inneholder detaljer om Storbritannias tilknytning til EU etter at landet offisielt går ut av unionen 29. mars.

PUNDFALL: Pundet svekker seg mot den norske kronen.

–Hard brexit rykker nærmere



Avstemningen ble utsatt i desember da May mente hun ville lide et knusende nederlag i parlamentet og trengte mer tid til å sikre flertall.

Utsiktene er imidlertid ikke gode denne gangen heller.

– En hard brexit rykker uunngåelig nærmere, sier førstelektor og Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo til E24.

Han mener også at alt tyder på at Mays brexit-plan nedstemmes i Parlamentet.

– Det er i for seg positivt, i den forstand at de endelig får avklart at Mays plan ikke holder. Det er en forutsetning for å komme videre.

– Problemet er bare at det knapt er tid til å lage en ny plan før tidsvinduet lukker seg 29. mars. Og jo nærmere vi kommer dit, jo større blir det potensielle kaoset, sier han.