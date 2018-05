De siste to årene har vært eventyrlige for både små og store aksjeinvestorer på Oslo Børs.

Hovedindeksen har klatret jevnt oppover siden begynnelsen av 2016, og det siste året er indeksen opp med over 20 prosent.

Det finnes imidlertid dem som satser på kursfall i enkeltaksjer, nemlig investorer som selger verdipapirer «short» – altså å selge aksjer investoren i realiteten ikke har, med hensikt om å kjøpe dem tilbake til en lavere pris på et senere tidspunkt.

Klokken 15.30 hver dag oppdaterer Finanstilsynet registeret over shortposisjoner på Oslo Børs. For aksjer skal nettoposisjoner over 0,2 prosent av aksjene i selskapet registreres inn.

Ved børsslutt fredag var det hele 26 selskaper oppført i registeret (Se hele oversikten lengre ned i artikkelen).

Børsens mest shortede

På Oslo Børs er det seismikkselskapet Petroleum Geo-Services, som troner øverst på listen, med sine totalt ti prosent shortede aksjer.

Nærmere 34 millioner aksjer står oppført som shortede i registeret.

Aksjekursen til Petroleum Geo-Services har imidlertid hatt en solid kursutvikling siden desember, etter en lengre periode med negativ kursutvikling.

På en måned har selskapet klatret nærmere 40 prosent på Oslo Børs.

Selskapet leverte bedre kvartalsresultater i slutten av forrige måned. De viste et lavere underskudd og en økning i inntektene fra 154,8 millioner til 201,3 millioner dollar.

Investorene svarte med å sende aksjen opp med kraftige 14 prosent, noe som var det høyeste på over to år.

Den siste oversikten fra E24 Børs viser hele 13 kjøpanbefalinger og fire salganbefalinger.

Seismikkselskapet er ikke den eneste oljerelaterte aksjen på listen. Oljeserviceselskapene Subsea 7, TGS-NOPEC Geophysical Company og Aker Soloutions er også selskaper med en noe mindre shortandel.

To Norwegian-navn på listen

Shortregisteret fredag kveld Avance Gas Holding (6,45 %)

Frontline (5,04 %)

Marine Harvest (3,43 %)

Norwegian Air Shuttle (2,34 %)

Petroleum Geo-Services (10,00 %)

REC Sillicon (1,87 %)

Subsea 7 (5,24 %)

Axactor (1,39 %)

BW LPG (7,70 %)

Norwegian Finans Holding (1,24 %)

Nordic Nanovector (1,22 %)

Fred. Olsen Energy (6,62 %)

TGS-NOPEC (3,76 %)

Nordic Semiconductor (1,30 %)

Aker Soloutions (1,00 %)

Protector Forsikring (2,23 %)

Hoegh (0,51 %)

Yara International (1,31 %)

Golden Ocean Group (1,19 %)

XXL (1,30 %)

Atea (1,82 %)

Storebrand (0,89 %)

Schibsted A (1,19 %)

Crayon (1,32 %)

Opera Software (1,73 %)

Questerre Energy Company (0,58 %) Kilde: Finanstilsynet

Både flyselskapet Norwegian og forbrukslånbanken Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) er å finne på registeret til Finanstilsynet.

Norwegian Finans Holding, der flyselskapet har en eierpost på 16,40 prosent, har en shortandel på 1,24 prosent, eller litt over 2,3 millioner aksjer.

Flyselskapet Norwegian har en shortandel på 2,34 prosent, eller totalt litt over en million aksjer.

Det er, ifølge en rapport fra Sparebank 1 Markets, et rekordlavt nivå for flyselskapet.

Shortandelen begynte å falle for alvor den 23.mars, ifølge DN. Avisen skriver videre at shortandelen falt fra 30 til noe over 15 prosent etter en rettet emisjon (utstedelse av nye aksjer).

Den legendariske milliardæren og fondsforvalteren George Soros begynte å vedde på et børsfall i Norwegian i slutten av januar, med totalt 298.000 shortede aksjer, tilsvarende 0,83 prosent av selskapet.

Soros står imidlertid ikke i registeret nå, og E24 har tidligere omtalt at milliardæren må ha tapt milliarder på shortingen.

Flyselskapet har vært i sterk turbulens de siste ukene, etter at det ble kjent at spansk-britiske IAG, morselskapet til British Airways, har henvendt seg til Norwegian for et mulig oppkjøp. Konsernsjef Bjørn Kjos bekreftet også for noen dager siden at det også hadde kommet flere andre henvendelser.

IAG-ryktene førte til at aksjekursen steg fra rett under 180 kroner til 300 kroner per aksje på kort tid, etter en periode med langvarig nedgang for Norwegian-aksjen.

Toppsjef Bjørn Kjos har selv kalt 2017 «et drittår». Ifjor fikk flyselskapet et underskudd før skatt på hele 2,56 milliarder kroner.

