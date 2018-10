Hallvard Flatland saksøker spillselskapet Gaming Innovation Group. Den kjente TV-profilen mener han har inngått en muntlig avtale om et honorar som gir krav på 3,4 millioner aksjer i selskapet, skriver Dagens Næringsliv.

Aksjene er verdt nærmere 10 millioner kroner med dagens sluttkurs.

Spillselskapet avviser dette, noe som har resultert i at Flatland og selskapet hans har saksøkt selskapet. Partene vil møtes i Bergen tingrett i slutten av oktober.

– Det ble ikke inngått noen muntlig avtale 30. april 2015, og det foreligger derfor ikke grunnlag for kravet, heter det i selskapets sluttinnlegg, skriver DN.

Har stått til disposisjon

Avtalen ble inngått i 2015, da aksjene Flatland krevde var verdt fire millioner kroner. En solid kursoppgang på tre år har resultert i at verdien nå har steget til nærmere 10 millioner kroner, skjønt aksjekursen var det dobbelte i mars.

Ifølge Dagens Næringsliv har Hallvard Flatland aldri jobbet for selskapet, men kun «stått til disposisjon» for Gaming Innovation Group.

Avisen viser også til at programlederen ved nyttår eide 1,5 millioner aksjer i spillselskapet, og at en del av avtalen var å kjøpe disse for «å vise tro på selskapet».

Gaming Innovation Group tilbyr teknologiprodukter og tjenester innen kasino- og spillindustrien, med hovedkontor på Malta.