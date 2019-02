DNB øker overskuddet - drysser 13,2 milliarder utbyttekroner over aksjonærene

- 2018 var året som ble bedre enn mange hadde fryktet, sier DNB-sjef Rune Bjerke i en pressemelding.

Banken han leder kan vise til et 2018 der årsresultatet steg med 2,5 milliarder kroner til 24,3 milliarder kroner.

Også i den siste perioden av året ble det fremgang, og til aksjonærene deles det ut et større utbytte enn året før.

- Høy aktivitet



DNB fikk et resultat før skatt på 7,14 milliarder kroner i fjerde kvartal, mot 6,82 milliarder kroner i tilsvarende kvartal året før.

På forhånd hadde analytikerne ventet netto renteinntekter på 9,42 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 7,26 milliarder kroner, ifølge estimater fra SME Direkt.

Ifølge banken ble kvartalsresultatet ble løftet av provisjonsinntekter, blant annet fra transaksjonsrådgivning i DNB Markets.

- Høy aktivitet blant de største bedriftskundene, der DNB Markets har fått en stadig sterkere posisjon, bidrar til de solide resultatene, skriver DNB.

Samtidig endte netto renteinntekter på 9,61 milliarder kroner, fra 8,86 milliarder i fjerde kvartal 2017.

Netto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger og det kundene betaler når de låner av banken, og er bankens hovedkilde til inntekter.

Øker utbyttet



DNB har et mål om å betale ut rundt halvparten av overskuddet i utbytte til aksjonærene.

I fjor ble det delt ut 7,10 kroner per aksje, mens utdelingen for 2016 og 2015 var på henholdsvis 5,70 og 4,50 kroner per aksje.

For 2018 foreslår styret et utbytte på 8,25 kroner per aksje. Med dagens antall aksjer tilsvarer det en utbetaling på 13,2 milliarder kroner.

Lavere lånetap



DNBs lånetap har krympet kraftig etter at oljebremsen slapp taket og norsk økonomi snudde til oppgang.

De spurte analytikerne ventet at lånetapene ville falle ytterligere, til 341 millioner kroner i fjerde kvartal fra 402 millioner i fjerde kvartal året før.

Fasiten viser et enda lavere lånetap på 235 millioner kroner.

- Da oljesmellen traff norsk økonomi for omkring tre år siden, var det mange som trodde effektene i DNBs regnskaper skulle bli langvarige. Når vi nå ser tilbake er det svært imponerende å se hvordan norske bedrifter, eiere og banker har kommet styrket ut av krisen, sier Bjerke.

DNB kan vise til en avkastning på egenkapitalen på 12,9 prosent i fjerde kvartal, mens den endte på 11,7 prosent for hele 2018, opp fra fra 10,8 prosent i 2017.