Kjerstin Braathen blir ny DNB-sjef

Konsernsjef Rune Bjerke har varslet styret i DNB at han vil gå av fra 1. september. Det har blitt besluttet at finansdirektør Kjerstin Braathen vil ta over som DNBs nye toppsjef, ifølge en børsmelding fra banken.

Rune Bjerke har sittet nesten 13 år som toppsjef i DNB og han kom fra jobben som konsernsjef i Hafslund. Det har lenge vært spekulert i hvem som ville ta over etter Bjerke og Kjerstin Braathen har lenge figurert høyt på listen over mulige arvtagere.

– Styret har lett etter den best egnede kandidaten til å lede DNB på neste etappe. Det har vi funnet, og vi er glade for at Kjerstin har takket ja til denne oppgaven, sier styreleder Olaug Svarva i DNB i meldingen.

– DNB er en viktig samfunnsinstitusjon. Derfor må vi ha en konsernsjef som bidrar til høy tillit i samfunnet rundt oss, som gir kundene våre gode opplevelser og som sikrer god lønnsomhet så banken kan investere i vekst og nye produkter, sier styrelederen.

Ifølge ansettelsesavtalen til Rune Bjerke skulle han gå av innen sommeren 2020.

På Instagram har Bjerke takket av med dette innlegget:

Kjerstin Braathen * Kjerstin Braathen startet i DNB i 1999. Hun har jobbet i flere deler av DNB-konsernet, senest som finansdirektør, og vært styreleder i flere DNB-eide selskaper. * Braathen har tidligere vært konserndirektør i Bedriftsmarked Norge, og har erfaring fra norske næringer som shipping og offshore. * Hun er utdannet med mastergrad i ledelse fra Ecole Supérieure de Nice Sophia-Antipolis. * Kjerstin Braathen er født i 1970, oppvokst på Lillestrøm, og er gift og har tre barn. * 13. juni 2019 ble hun ansatt som ny konsernsjef i DNB. Hun starter i jobben 1. september. * Kristin Skogen Lund kom i 2019 på 29. plass på Kapitals liste over Norges mektigste kvinner. Kilde: DNB

20 års erfaring



Styret i DNB skal ha begynt jakten etter en arvtager i vinter og har vurdert flere kandidater.

Valget falt altså på Kjerstin Braathen som har 20 års erfaring fra DNB-systemet.

I disse årene har hun blant annet vært konserndirektør for bedriftsmarkedet, jobbet i shipping- og offshore-avdelingen og har vært styreleder i flere DNB-eide selskaper.

Siden 2017 har hun vært finansdirektør i banken.

– Jeg føler meg utrolig heldig som får lede dette supersterke DNB-laget. DNB har et stort samfunnsansvar, og er viktig for kunder over hele Norge. Vi er med kundene våre i alle viktige faser i livet, og vi heier på de bedriftene som tør å satse og skaper verdier og arbeidsplasser for samfunnet. Jeg gleder meg veldig til 1. september, sier Kjerstin Braathen.

Braathen jobbet i Norsk Hydro før hun kom til DNB.

– Dette blir bra



Forbundsleder Pål Adrian Hellman i Finansforbundet gratulerer DNB med ny konserndirektør. Han er glad for at banken har valgt en solid intern kandidat.

– Det betyr at de har flinke folk. De henter en person som kan være med å styre DNB i den retningen de har hatt lenge. De har hatt god fart, så dette tror vi blir bra, sier Hellman.

Han sier at Bjerke har satt igjen sitt avtrykk på banken.

– Han har bidratt til at det som kanskje var kjent som en stor og konservativ bank har blitt en moderne og flott aktør. En så stor og tung aktør, blir fort ansatt for å være bare det. I dag er det en bunnsolid bank, der det virker som folk er fornøyde, sier Hellman.

«Spleiselag», finanskrise og stor vekst

Rune Bjerke har vært en av norsk og nordisk næringslivs mest sentrale skikkelser i sin tid som DNB-sjef.

Han overtok som sjef 1. januar 2007 og var sentral i arbeidet med å sikre norsk bankvesens stabilitet da finanskrisen slo inn over landet i 2008 og 2009.

Den tette kontakten mellom Bjerke, daværende statsminister Jens Stoltenberg og daværende finansminister Kristin Halvorsen har vært mye omtalt, inkludert hvordan man fikk på plass en løsning som sikret likviditeten for bankene gjennom at staten stilte opp med det såkalte «gullkortet».

Mange bankkunder vil kanskje huske Bjerke for «spleiselaget» han inviterte til i 2013 da bankene måtte bygge opp mer kapital i kjølvannet av finanskrisen.

Bjerke møtte kritikk fra blant andre LO fordi mange ikke opplevde at kundene, aksjonærene og de ansatte skulle bidra likt likevel.

Rune Bjerke har i ettertid sagt at han angret på å ha brukt begrepet.

Bjerke har også vært banksjef under oljebremsen der flere av DNBs offshore- og shippingkunder hadde store tap og flere måtte restrukturere milliardgjeld de slet med å betjene.

Under Bjerkes tid har arbeidet med å omstille banken og intensivere digitaliseringen også hatt et stort fokus.

Filialer har blitt lagt ned og banken har satset på nye tjenester som blant annet Vipps.

DNB trekker selv frem hvordan banken under Rune Bjerke har gått fra å være den 5. største banken i Skandinavia til å bli den største målt i markedsverdi, og at DNB fra 2008 til i dag har hatt den beste verdiutviklingen av de 30 største europeiske bankene.

– Jeg vil gratulere styret med en god rekruttering, og takke for alle de fantastiske opplevelsene jeg har hatt sammen med alle som jobber i DNB. Jeg har ikke hatt én kjedelig dag på jobb, og hver dag har jeg møtt nye kunder og ansatte som har gitt meg tro på prosjektet vårt. Og så er det hyggelig å avslutte etappen og se at kundene og investorene også ser ut til å tro på det vi har syslet med de siste årene, sier Bjerke i meldingen.