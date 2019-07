Smell for Equinor

Samtidig kutter selskapet anslaget for investeringene i år til mellom 10 og 11 milliarder dollar, fra tidligere 11 milliarder dollar.

Selskapets justerte resultat før skatt (adjusted ebit) er på 3,15 milliarder dollar i kvartalet, sammenlignet med 4,31 milliarder dollar i samme periode året før.

Et snitt av analytikere hadde ventet at Equinor ville levere et justert resultat før skatt på 3,41 milliarder dollar (29,5 milliarder kroner), ifølge estimater selskapet selv har samlet inn fra 22 analytikere.

Equinors anslag for 2019: Slik så Equinor for seg utsiktene på sin kapitalmarkedsdag i februar: Selskapet ventet å investere om lag 11 milliarder dollar i 2019. Dette er nå noe nedjustert til et nivå mellom 10 og 11 milliarder dollar

Produksjonen i 2019 skulle ligge på om lag samme nivå som i 2018

Equinor ventet en årlig produksjonsvekst på rundt tre prosent i snitt i årene 2019 til 2025

Selskapet forvente letekostnader på cirka 1,7 milliarder dollar i 2019

Det justerte tallet gir ofte et helt annet bilde enn bunnlinjen, men ifølge analytikerne gir dette tallet en bedre illustrasjon av situasjonen i selskapet. Equinor justerer bort engangseffekter og «støy» for å gi et bilde av den underliggende driften.

Equinor skylder de svake tallene på lavere priser, høy vedlikeholdsaktivitet og noen kortsiktige utfordringer. Det ble blant annet produsert en lavere andel væske, men denne vil øke etter hvert.

– Vi leverer gjennomgående solid drift og opprettholder høy produksjon i et kvartal med lavere råvarepriser og høy vedlikeholdsaktivitet, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i en melding.

– Jeg er tilfreds med at vi viser fortsatt tydelig kostnadsfokus og sterk kapitaldisiplin. Sammen med effektiv prosjektgjennomføring, gjør dette at vi kan redusere vår guiding for organiske investeringer for 2019 til 10-11 milliarder dollar, sier han.

Sterkere bunnlinje enn ventet

Selskapets resultat etter skatt, eller bunnlinjen om du vil, ble på 1,48 milliarder dollar i andre kvartal sammenlignet med 1,22 milliarder dollar i andre kvartal i fjor.

På forhånd var det ventet et resultat etter skatt på 1,24 milliarder dollar, følge tall samlet inn av Infront for TDN Direkt.

Omsetningen var på 16,90 milliarder dollar, fra 18,07 milliarder dollar på samme tid i fjor. Dette tallet var ventet på 17,28 milliarder dollar, ifølge Infront for TDN Direkt.

Equinors produksjon var på 2,012 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, fra 2,03 millioner fat per dag i samme periode i fjor. Produksjonen var ventet på 2,01 millioner fat per dag.

Selskapet melder også om ytterligere kostnadskutt på kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen.

– Johan Sverdrup er et prosjekt i verdensklasse, og i dag kunngjør vi ytterligere forbedringer. Vi har redusert investeringskostnadene for fase 1 med ytterligere 3 milliarder kroner, og de samlede reduksjonene er nå på 40 milliarder kroner siden planen for utbygging og drift ble levert, sier Sætre.

Selskapet solgte seg nylig ned i Lundin Petroleum, og økte samtidig sin eierandel i Johan Sverdrup fra 40 prosent til 42,6 prosent.

(saken fortsetter under figuren)

Equinors tre segmenter

Selskapet har delt virksomheten sin inn i tre segmenter, nemlig olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, internasjonal olje- og gassvirksomhet samt en markedsenhet som blant annet driver med energihandel, prosessering og vindkraft til havs.

Equinors norske virksomhet leverte et justert resultat på 2,35 milliarder dollar i fjerde kvartal, mens analytikernes forventning var på 2,43 milliarder dollar. Tilsvarende tall året før var 3,05 milliarder dollar.

Den internasjonale virksomheten leverte et justert resultat på 649 millioner dollar, fra 1,03 milliarder dollar ett år før, og var på forhånd ventet å levere et justert resultat på 749 millioner dollar.

Selskapets markedsenhet fikk et justert resultat på 210 millioner dollar i fjerde kvartal, fra 302 millioner dollar i samme kvartal året før, mens enheten på forhånd var ventet å levere et justert resultat på 271 millioner dollar.