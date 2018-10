Sterkeste tall på fire år fra Equinor

Årsaken er ifølge selskapet god drift og produksjonseffektivitet, samt at oljeprisene har steget. Også selskapets produksjon steg noe fra samme periode i fjor.

Equinor justerer samtidig ned årets investeringer til 10 milliarder dollar, fra tidligere 11 milliarder dollar.

Selskapets justerte resultat (ebit) steg til 4,8 milliarder dollar i tredje kvartal.

Det er en kraftig oppgang fra fjorårets justerte resultat for tredje kvartal på 2,35 milliarder dollar, og det sterkeste justerte resultatet siden tredje kvartal 2014.

Resultatet er noe svakere enn det et snitt av analytikere hadde anslått på forhånd.

Analytikerne hadde ventet at Equinor skulle levere et justert resultat før skatt (ebit) på 4,85 milliarder dollar, ifølge tall selskapet selv har samlet inn.

Oljeprisen har steget det siste året, og Equinor oppgir at selskapet fikk over 40 prosent mer for oljen sin både på norsk sokkel og internasjonalt enn i fjorårets tredje kvartal.

I snitt fikk Equinor 69 dollar fatet for sin norske olje og drøye 66 dollar fatet for oljefat produsert utenlands. I tillegg kunne selskapet i snitt fakturere kundene for 33 prosent høyere priser for gass i Europa, og 15 prosent mer for gass i USA.

Bedring også på bunnlinjen

Equinors resultat etter skatt – eller bunnlinjen – steg fra et tap på 480 millioner dollar i fjor til et positivt resultat på 1,67 milliarder dollar i årets tredje kvartal.

Omsetningen i tredje kvartal steg samtidig fra 18,07 milliarder dollar i fjor til 18,99 milliarder dollar i år.

Ifølge estimater samlet inn av SME/TDN ventet analytikerne i snitt et justert resultat på 4,91 milliarder dollar, en omsetning på 19,4 milliarder dollar og et resultat etter skatt (net profit) på 1,76 milliarder dollar.

Equinor leverte fremgang målt mot fjoråret i alle enheter, inkludert virksomheten på norsk sokkel, den internasjonale virksomheten og enheten for markedsføring, midstrømsvirksomhet og prosessering.

– Sterke resultater

– Med god drift og produksjonseffektivitet leverte vi sterke resultater og kontantstrøm fra alle segmenter, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Han er også fornøyd med at selskapet har klart å senke gjeldsgraden, altså hvor mye gjeld selskapet har som andel av verdiene Equinor sitter på.

Gjeldsgraden falt fra 27,2 prosent til 25,7 prosent gjennom tredje kvartal. Gjeldsgraden var 29 prosent ved nyttår. Equinor har tidligere hatt et mål om å holde gjeldsgraden under 30 prosent, men den har vært enda høyere i perioder etter oljeprisfallet fra 2014.

Solid kontantstrøm

Selskapet hadde en solid kontantstrøm på 20,4 milliarder dollar, mens tilsvarende sum i fjorårets tredje kvartal var på 15,2 milliarder dollar.

– Vi har oppnådd betydelige kostnadsforbedringer de siste årene, og leverer derfor høyere verdiskapning ved høyere priser. Vi vil styrke vår konkurranseposisjon ytterligere gjennom fortsatt sterkt kostnadsfokus, sier Sætre.

– Som følge av kapitaldisiplin og effektiv prosjektgjennomføring, kan vi redusere investeringsprognosene for 2018 til om lag 10 milliarder dollar, legger han til.

Selskapets produksjon av olje og gass økte med én prosent til 2,066 millioner fat oljeekvivalenter per dag fra samme periode i fjor.

Mens produksjonen på norsk sokkel falt med seks prosent til 1,235 millioner fat per dag på grunn av høyere vedlikehold og grunnet naturlig produksjonsnedgang i gamle felt, steg produksjonen i utlandet med 14 prosent til 831.000 fat per dag.

Dette skyldes økt produksjon i Brasil samt økt produksjon både på land og offshore i USA.