Euronext har sikret aksjer og bindende aksept for over halvparten av Oslo Børs VPS

Euronext skriver fredag i en pressemelding at de har aksjer og bindende forhåndsaksept fra aksjonærer som representerer til sammen 50,6 prosent av Oslo Børs VPS’ aksjer, opp fra de 49,6 prosent som først ble annonsert.

Det skjer etter at Euronext torsdag kjøpte i overkant av 2,19 millioner aksjer i Oslo Børs VPS for til sammen 318 millioner kroner. Selskapet sitter nå på 5,1 prosent av aksjene i selskapet, samt bindende forhåndsaksept fra andre aksjonærer som til sammen eier 45,5 prosent av aksjene.

Det var på julaften at Euronext annonserte at de har som intensjon å kjøpe Oslo Børs VPS, selskapet som blant annet eier Oslo Børs.

Et formelt bud på 6,24 milliarder norske kroner vil legges frem for Oslo Børs VPS’ styre «så snart det er praktisk mulig».

Euronext presiserer i pressemeldingen at det fremdeles ikke kan regnes som sikkert at handelen vil bli fullbyrdet. Blant annet må Finansdepartementet godkjenne oppkjøpet. Eierbegrensningene i Oslo Børs VPS sier at eierandeler på over 10 prosent bare kan gis når erververen anses egnet til å sikre god eller fornuftig forvaltning av foretaket.

Initiativ fra Incentive

DNB er gjennom DNB Livsforsikring største aksjonær i holdingselskapet Oslo Børs VPS, som blant annet eier Oslo Børs. Torsdag ønsket selskapet ikke å kommentere saken overfor E24.

Pareto og Arendals Fossekompani er to andre med store eierandeler. Disse selskapene har bekreftet overfor Dagens Næringsliv at de er blant aksjonærene som har gitt akspet til budet fra Euronext.

Selve initiativet om å selge kom imidlertid fra forvaltningsselskapet Incentive, som gjennom irske fond eier omtrent 6,5 prosent av selskapet.