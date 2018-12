Det europeiske børsselskapet Euronext vil legge frem et kontantbud på 6,24 milliarder kroner for Oslo Børs. Det gir en premie i forhold til siste sluttkurs i Oslo Børs VPS på 32 prosent, ifølge en pressemelding fra Euronext.

Det er ikke hedgefondforvalter Jan Petter Sissener fornøyd med.

– Jeg blir alltid lei meg når en fremragende norsk virksomhet blir kjøpt av utenlandske investorer. Så det er trist, sier han til E24.

Euronext har foreløpig formelt ikke lagt inn budet på Oslo Børs.



Forvalteren legger til at de store forandringene sannsynligvis uteblir, og at eierskapet dermed ikke er spesielt betydningsfullt for investorer.

Norgesjef for nettmegleren Nordnet Anders Skar derimot, deler ikke negativiteten til Sissener, og mener at Oslo Børs sin sterke posisjon innen energi, shipping og sjømat gjør børsen til en yndling blant investorer.

– Kombinerer du en slik attraktiv posisjon med et økende behov for skalafordeler og teknologiinvesteringer i en børsverden som preges av stadig tøffere konkurranse, så gir dette mening både fra Euronext og Oslo Børs sitt perspektiv, sier Skar til E24.

Meglersjef i Handelsbanken Marius Aaserud syntes det er synd at børsen kan få utenlandske eiere.

– Det er litt synd om en institusjon som Oslo Børs havner i utenlandske hender. Men, det er nå en gang slik at alt har en pris, og er den riktig, er alt til salgs, skriver han til E24 på SMS.

Kan bli sentralisert

Euronext er samlet sett Europas største børs, som eier og drifter børsene i Amsterdam, Brussel, London, Lisboa, Paris og Dublin.

Nå kan Oslo bli det ferskeste innslaget på listen.

– Det vil ikke være unaturlig at de vil prøve å ta ut synergier ved å blant annet sentralisere handelsmaskineriet. Jeg vil ikke si at ja, det er opplagt at det blir sentralisert – men hver eier har lyst til å optimalisere bedriften sin, sier Sissener, og viser til at børsgiganten vil ha stordriftsfordelene til å flytte eller erstatte deler av dagens drift på Oslo Børs.

Potensielle forandringer som går utover tradere og meglerhus, ser Sissener på som minimale eller inteteksisterende. Det er bare én ting som bekymrer:

FORNØYD: Norgesjef i Nordnet Anders Skar.

– Kontrollfunksjonen i Norge er blant de fremste som finnes. Så akkurat der håper jeg at de beholder den norske formen slik den er i dag – det er vel min eneste bitte lille bekymring.

Anders Skar legger til at han også har god erfaring med Nasdaq, som driver børsene i Stockholm, København og Helsinki – hvor Nordnet har brorparten av kundene sine.

– Fra vårt perspektiv ville Nasdaq vært en bedre match enn Euronext. Jeg tror mange ser på Norden som ett marked, og at det dermed virker fornuftig at dette eies samlet. I tillegg står de nordiske børsene sterkere sammen under en og samme paraply, forteller Norgesjefen, og viser til at Nasdaq har vist interesse for Oslo Børs tidligere.

Det var i 2016 – men den gangen var eierne av børsen kjølige med tanke på et salg, ifølge Nasdaq-presidenten i Danmark, Hans Ole Jochumsen.

– Jeg håper de kaster seg inn i kampen, sier Anders Skar.

– Det blir veldig vanskelig å si noe om en potensiell budkrig når 50 prosent av aksjonærene allerede har godtatt budet, påpeker Sissener.

Oslo Børs kan bli Euronext Oslo

Selv om de store endringene kan utebli ved oppkjøpet av Oslo Børs, har ikke Euronext nølt med å implementere egne tradisjoner i børsene de har kjøpt opp.

Senest i mars, da giganten tok over den irske børsen, ble store endringer gjort på få måneder. Aller først byttet børsen navn fra Irish Stock Exchange til Euronext Dublin – noe som står i stil med navnene på samtlige børser eid av Euronext.

Det tyder på at Oslo Børs kan endre navn til Euronext Oslo, dersom budet blir godkjent av aksjonærene.

Samtidig annonserte Euronext i oktober at de planlegger å kutte 16 prosent av arbeidskraften på den irske børsen.

I tillegg pleier de europeiske børsene å være oppe til 17.30 – én time lenger enn dagens sluttid i Oslo.

– Det er mulig de endrer åpningstidene på børsen, men det gjør ikke noe for noen andre enn meglerne. For investorer spiller det ikke en stor rolle, mener Jan Petter Sissener.

– Det verste som skjer er at man mister arbeidsplasser, ellers engster jeg meg ikke så veldig. Jeg er mer frustrert over at gode norske selskaper stadig kjøpes opp av utenlandske investorer, forteller han.

FRUSTRERT: Jan Petter Sissener spår ikke de store forandringene på Oslo Børs, men er frustrert over at norske selskaper stadig blir tatt over av utenlandske investorer.

– Strukturelt problem i norsk næringsliv

Oppkjøpstilbudet er en del av en større trend som irriterer forvalteren.

Han mener at et aksjefiendtlig skattesystem sammen med norsk utjevningspolitikk bidrar til å jage gode norske selskaper utenfor landegrensene, og påpeker at norsk næringsliv er blitt avhengige av utlendinger, som eier 40 prosent av Oslo Børs.

– Investeringsavkastning måles etter skatt. Investerer du 100 kroner i en aksje og mottar 10 kroner i utbytte, får du i Norge 106,8 kroner tilbake med en beskatning på 32 prosent. Utlendingene som får tilbake 110 kroner har altså et helt annet avkastningskrav enn nordmenn – de kan betale mye mer for eiendeler enn nordmenn kan, forklarer han.

Det mener Sissener fører til at norske selskaper blir mer attraktive for investorer som ikke må følge norske skattelover.

– Det er et strukturelt problem i norsk næringsliv, sier forvalteren, og viser til at lovende teknologiselskaper ofte blir solgt før de rekker å bli like store som konkurrentene i Sverige.