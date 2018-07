Etter Wall Streets stengetid i natt slapp Facebook sine ferske tall, kvartalstall som var svakere enn ventet.

Aksjen reagerte med å falle over 20 prosent i den såkalte etterhandelen.

Hvis utviklingen holder til Wall Street åpner igjen 16.30 norsk tid, vil dette ha barbert bort 16,8 milliarder dollar, vel 136,6 milliarder i norske kroner, av gründer Mark Zuckerbergs nettoformue.

Hvis man hadde tatt ut det tapte dollarbeløpet i 100-dollarsedler, kunne man laget en sti med kontantene mellom Trondheim og Oslo. 52 ganger! John Fredriksen kunne gått konkurs nesten to ganger med samme tap.

Blant dem som har tapt stort på Facebookfallet er den norske hedgefond-forvalteren Ole Andreas Halvorsen. Han har tapt 3,3 milliarder kroner på Facebooks aksjestup, skriver DN.

De fleste ville blitt ruinert

Da Facebook-aksjen nådde ny prisrekord tidligere i går, var Zuckerbergs estimerte verdi 86,5 milliarder dollar, eller 703 milliarder kroner. Etter at aksjen så stupte, er han verdt 69 milliarder dollar, 561 milliarder kroner, melder Bloomberg.

For de aller fleste ville et slikt fall vært katastrofalt. For Zuckerberg er det også alvorlig – men «bare» en femtedel av formuen.

Dersom kursutviklingen står seg, vil han falle fra tredje- til sjetteplass på Bloombergs milliardærliste.

Zuckerberg går fra å være rikere enn Warren Buffet til fattigere enn Amancia Ortega, grunnleggeren av klesbutikkjeden Zara, på listen over verdens rikeste.

Verdifallet til Facebook-aksjen er så stort at 87 prosent av milliardærene på listen hadde vært bankerott dersom de hadde tapt like mye penger på én natt, igjen ifølge Bloomberg.

Facebook leverte ikke