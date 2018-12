Fallet fortsetter på Wall Street

Saken oppdateres.

Etter at Dow Jones før helgen avsluttet sin verste børsuke på et tiår, fortsetter nedgangen på julaften.

På det verste var Dow Jones-indeksen mandag under 22.000 poeng, noe som ikke har skjedd siden grensen ble passert i september i fjor.

Fallet kommer etter en helg hvor politikken igjen har stått i sentrum. Lørdag morgen gikk budsjettfristen ut, noe som førte til «shutdown» av flere offentlige etater i landet.

Søndag var finansminister Steven Mnuchin flere ganger i sentrum. Først måtte han ut å avkrefte ryktene om at president Donald Trump var interessert i å kvitte seg med sentralbanksjef Jerome Powell.

Slik ser det ut på de amerikanske børsene etter en times handel:

Dow Jones faller 1,57 prosent

Nasdaq faller 1,27 prosent

S&P 500 faller 1,54 prosent

Like før klokken 17 kommer USAs president Donald Trump nok en gang med et angrep på den amerikanske sentralbanken.

– Det eneste problemet vår økonomi har er Fed. De har ikke en følelse av markedet, de forstår ikke nødvendige handelskriger, sterk dollar eller demokratenes «shutdown» på grunn av grensemuren. Fed er som en mektig golfer som ikke kan score fordi han ikke kan putte, skriver presidenten på Twitter.



USAs finansminister stjeler overskrifter

Sent søndag kveld norsk tid, skrev finansministeren på Twitter at han hadde snakket med de seks største bankene for å høre hvordan stemningen er.

Banksjefene i Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley og Wells Fargo, «bekreftet at de har god likviditet tilgjengelig for utlån og alle andre markedsoperasjoner».

– Forsøkte skape panikk



– Vi fortsetter å se sterk økonomisk vekst i den amerikanske økonomien med robust aktivitet fra forbrukere og næringsliv, skrev Mnuchin i uttalelsen, uten å gå inn på flere detaljer om samtalen han hadde med banksjefene.

Nyheten fikk flere til å reagere. Økonom og samfunnsdebattant Paul Krugman, som tidligere har blitt tildelt Nobelprisen i økonomi, kalte Mnuchins Twitter-melding «utrolig».

– Dette er utrolig! Det er som om Mnuchin forsøkte å skape panikk over noe som ingen var urolige for før denne kunngjøringen, skrev Krugman.



– Alternativt kan Mnuchin bare være idiot, la Krugman til.

Globalt børsfall

Også i Asia og Europa har de børsene som har holdt åpent, stort sett falt mandag.

Verst gikk det for børsen i Paris hvor indeksen falt hele 1,45 prosent. Også i London var stemningen negativ, med et fall på 0,52 prosent. Madrid-børsen falt på sin side 0,89 prosent.

Ellers i Europa holdt børsene stengt, uten at man skulle trodd det da dagen startet.

Like før klokken 08 mandag morgen kom nyheten om at børseieren Euronext ønsker å kjøpe Oslo Børs VPS for 6,24 milliarder kroner.

– Ja, vi fikk vite om budet nå i helgen, så det kom overraskende på oss. Vi har hatt styremøte, og nå er det sånn at konsernet og styret vil starte arbeidet med å vurdere tilbudet og bruke den nødvendige tiden. Det naturlige er at det vil komme en vurdering fra styret i forkant av tilbudet legges ut eller at en sluttdato blir kjent, sa bankdirektør Bente A. Landsnes på Oslo Børs til E24.

Wall Street holder åpent halv dag på julaften og åpner igjen 2. juledag.