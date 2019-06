Full splid om «råtne forbrukslån»

– De undervurderte nok sine konkurrenter grovt, og overvurderte sitt eget produkt veldig. Etter to år med manglende konkurransekraft var det altså nok, og for oss fremstår medieuttalelsene både som umusikalske og med et snev av bitterhet.

Denne meldingen er signert av daglig leder i Lånemegleren, Fredrik Karlsen, som svar på at BN Bank i forrige måned spådde en tøff landing for markedet for forbrukslån.

Bankens avgjørelse kom etter at myndighetene hadde strammet grepet og etter at Finanstilsynet avdekket regelbrudd i flere forbrukslån-banker.

BN Bank trakk seg ut av forbrukslån i april, noe direktør for personmarked, Endre Jo Reite, begrunnet med at «ikke er bærekraftig lenger» å finansiere nordmenns økende forbruk med kjapp og usikret kreditt.

– Den første bølgen av utlånstap slår nå inn over landets forbrukslånsbanker. Forklaringen er enkel, og bekymringen er at dette bare er starten på noe langt verre, sa Reite til E24.

– Dommedagsprofetier

I sin pressemelding skriver Karlsen at Lånemegleren har stor innsikt i denne bransjen, og at de vet hva som må til for at bankene skal lykkes. De mener at uttalelsen fra BN Bank kom fordi de selv ikke lyktes.

– De klarte aldri bli den reelle aktøren de hadde sett for seg, og det er ingen tvil om at de undervurderte både bransjen og sine konkurrenter grovt, sier Karlsen.

– Dommedagsprofetiene hans fremstår både som komisk og rare, spesielt med tanke på at det dreier seg om en bransje de svært gjerne ønsket å lykkes i – men mislyktes totalt med, fortsetter han.

– Bommer på mål

BN Bank mener at argumentet fra Lånemegleren faller på sin egen urimelighet.

– Vi kunne fått masse mer volum enn vi allerede hadde, dersom vi hadde løsnet skruen og gitt langt flere lån. Flere var villig til å betale nesten hva som helst i rente for å få lån, så vi kunne tatt langt mer her og. Da vi trakk oss ut var det fordi vi ikke ønsket å være med på karusellen. Her bommer Lånemegleren på mål, sier kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i BN Bank.

Laugen sier at de mener bransjen sender flere inn i en gjeldsspiral, som hverken er bra for dem personlig eller samfunnet.

– En ting har Lånemegleren rett i: Da vi gikk inn i markedet overvurderte vi potensialet i å gi lån til folk med sunn økonomi. Etter hvert så vi at de aller, aller fleste som søke om forbrukslån ikke hadde økonomi til å bære nye lån, sier Laugen.

Flere uenige

Ifølge BN Bank tok de kontakt med Lånemegleren i slutten av 2016 for å få til en samarbeidsavtale, det de ble enige om en avtale som inkluderte formidling av boliglån. I løpet av første kvartal i 2017 var samarbeidet på forbrukslån i gang.

BN Bank sier at Lånemegleren var en av de mindre aktørene de samarbeidet med, men at det var naturlig at dette opphørte da de sluttet med forbrukslån

I forbindelse med utspillet fra BN Bank har også Monobank, som også ble irettesatt av Finanstilsynet, gått ut mot kritikken.

– Jeg tror BN Bank skal konsentrere seg om sin egen virksomhet, i stedet for å felle en dommedagsprofeti over et forretningsområde de nettopp har gitt opp, sier direktør Bent Hilding Gjendem i Monobank til E24.