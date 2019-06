Frontline-sjef Robert Hvide Macleod opplyser fredag til E24 at brannen på tankskipet Front Altair nå er slukket.

– Våre kolleger fra «Front Altair» ankommer i formiddag Bandar Abbas i Iran. De blir tatt godt vare på og vi gjentar at ingen av mannskapet ble skadet, og at det heller ikke er registrert forurensing, sier Macleod til E24.

Les også: Dette har skjedd i Omanbukta: Drama i eksplosivt farvann

Ukjent årsak



Frontline har foreløpig ikke sagt noe om hvilke økonomiske konsekvenser brannen om bord på Front Altair vil kunne ha for rederiet. Oljeprisen steg umiddelbart på nyheten om et mulig angrep på tankskipet torsdag.

Det oppsto torsdag brann på skipet etter det som mistenkes å ha vært et angrep mot Frontline-tankeren og et annet skip kalt «Kokuka Courageous» tilhørende et annet rederi. Skipene var begge i Oman-bukten da hendelsene skjedde.

– Vi kjenner ikke årsaken til eksplosjonen og brannen men vi utelukker at det er feil ved skipet som har forårsaket dette, sier Frontline-sjefen og legger til at «hele denne alvorlige hendelsen» vil bli gransket og etterforsket.

– Vi vil selvfølgelig ta en aktiv rolle i dette arbeidet, og det er i den prosessen årsaken skal fastslås, fortsetter Macleod.

Takker alle som bisto

Mannskapet, som besto av 11 russere, en georgier og elleve filippinere, ble reddet over i «Hyundai Dubai» og deretter over i et iransk marinefartøy før de ble fraktet videre til havnebyen Jask, ifølge Frontline.

Frontline-sjefen benytter sjansen til å takke alle som bidro med å få kollegaene trygt i land.

Macleod forteller at skipet deres nå får assistanse fra en bergingsbåt og at det drives med kurs vekk fra land.

– En ny bergingsbåt med utstyr for redning, brannslukking og slep er ventet å ankomme klokken 13:00 i dag. Spesialister og representanter for rederiet er på vei, og ventes å ankomme i løpet av morgendagen.