Selskapet Halvard Hanevold AS fikk et årsresultat på minus 699.709 kroner i fjor, en markant nedgang fra pluss 6,11 millioner kroner året før. Det viser fjorårsregnskapet, som nylig har blitt lagt frem.

Hanevold forteller om en liten dipp i aksjemarkedet, etter å ha tjent 18 millioner kroner de tre foregående årene.

– Alt i alt er jeg godt fornøyd med fjoråret, sier Hanevold til E24.

Han sier at det var mange muligheter til å tape penger i 2018. Aksjemarkedet var tungt, særlig på høsten i fjor.

Hanevold har etter skiskytterkarrieren slått seg opp som privatinvestor, i tillegg til litt foredragsvirksomhet og andre prosjekter.

BANK: Hanevold har investert i en rekke sparebanker, og hans største enkeltinvestering er Sparebank 1 Midt-Norge.

Verdier for over 20 mill.

Fjorårsregnskapet viser et fall i finansinntektene fra 5,42 til 2,39 millioner kroner. Hanevold tok også et tap i form av nedskrivning på 2,96 millioner kroner.

Halvard Hanevold Tidligere norsk skiskytter. Han vant tre OL-gull og fem VM-gull i løpet av sin karriere. Hanevold er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Han er æresmedlem av Asker skiklubb. Kilde: Wikipedia

Aksjene som trakk ned var særlig inkassoselskapet B2Holding, rederiet Wilh. Wilhelmsen og Kid – som alle falt på Oslo Børs i fjor.

Men fjorårets nedgang blekner i forhold til Hanevolds resultater i sin investorkarriere.

Halvard Hanevold AS hadde en opptjent egenkapital på 23,38 millioner kroner i fjor, en betydelig oppgang fra litt over 300.000 kroner i oppstartsåret 2010.

Hanevold sier at han ikke har planer om å øke eksponeringen i aksjer nå, men vil fortsette å følge med etter muligheter i markedet.

Hanevold opprettet et eget selskap og begynte som selvstendig næringsdrivende samme året som han la opp som skiskytter i 2010.

Har kjøpt i Europris og Multiconsult

Hanevold forteller at han prøver å finne selskaper med lav risiko, som er lavt til moderat verdsatt. Han mener også det er viktig å se etter vekstmuligheter, ettersom det «alltid kommer kostnader nedenfra».

Nå har han nylig kjøpt seg opp i lavpriskjeden Europris og konsulent- og ingeniørselskapet Multiconsult for henholdsvis 2 og 2,5 millioner kroner.

Interiørselskapet Kid er blant aksjene Hanevold har fra før i sin portefølje. Aksjen har tatt seg opp og legger bak seg en oppgang på 19 prosent så langt i år.

– Europris er litt som Kid, på den måten at de begge er i varehandel og har en veldig god forretningsmodell. Begge aksjene gir valuta for pengene.

– Multiconsult hadde litt problemer etter at de gikk på børs, men er på vei til å snu nå, hevder Hanevold.

Hanevold har i år redusert eksponeringen i aksjer litt, og han forteller om en kraftig bedring fra fjoråret.

– 2019 har vært et veldig sterkt år, og jeg har tjent 4–5 millioner kroner. Bankene mine har vært kjempesterke, sier Hanevold.

Satser på sparebanker

Hanevold har investert i en rekke sparebanker, og toppaksjen hans er Sparebank 1 Midt-Norge.

– Sparebankene har vært og er rimelig priset, og de betaler et utbytte på mellom 5 og 8 prosent årlig, svarer Hanevold på hvorfor han satser på disse aksjene.

Han sier at sparebankene har økt egenkapitalen, tatt ned kostnader og han mener de har mer å gå på.

– Sparebankene har vært fantastisk gode til å ta i bruk teknologi, samtidig som de har god tillit og bidrar til lokalsamfunnet, sier Hanevold.

Bonheur bidrar i tillegg til sparebankene positivt i Hanevolds portefølje, forteller han. Aksjen er opp 70 prosent i år.

– Bonheur er et case jeg liker veldig godt, sier Hanevold om investeringsselskapet som sto på litt over 90 kroner ved årsskiftet, og nå er verdsatt til omtrent 160 kroner per aksje på Oslo Børs.

– Du kan regne hjem verdier i Bonheur til 280–300 kroner per aksje, hevder Hanevold.

Han peker på at Bonheur er inne i vindkraft og grønn energi – sektorer som er høyt priset nå.