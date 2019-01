Scandic Hotels' norske toppsjef, Even Frydenberg, må forlate selskapet, ifølge en pressemelding.

Jens Mathiesen tar over som ny toppsjef med umiddelbar virkning.

– Styret har kommet til konklusjonen at Scandic trenger nytt lederskap, så det er naturlig for oss å gå hver vår vei, uttaler styreleder Per G. Braathen i meldingen.

– Jeg vil understreke at dette er en sak som handler om lederskap, og kommer ikke som følge av de økonomiske resultatene til selskapet, og at Scandics strategiske retning står stødig, legger han til.

Aksjen steg



Ifølge meldingen har styret og Frydenberg «blitt enige» om at Frydenberg forlater stillingen.

Den nye konsernsjefen, Jens Mathiesen, har ledet Scandic Hotels' virksomhet i Danmark siden 2008. Han vil fortsette som fungerende landssjef for Danmark til konsernet har funnet en erstatter.

Frydenlund har vært Scandics konsernsjef siden februar 2017. Han tok den gang over for Frank Fiskers, som sluttet etter åtte år i selskapet.

Må GÅ: Even Frydenberg får sparken i Scandic Hotels Group.

Scandic-aksjen steg 5 prosent like etter at nyheten sprakk, men har siden falt noe tilbake. I skrivende stund er den opp 2,37 prosent på børsen i Stockholm.

Scandic er Nordens største hotellkjede med nærmere 280 hoteller i seks land og 16.000 ansatte. I 2017 solgte selskapet rom for 14,6 milliarder svenske kroner.