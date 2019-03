Hydro: Anslår kostnad på 300 til 350 millioner kroner etter cyberangrepet

Hydro estimerer at de finansielle effektene for den første hele uken etter cyberangrepet er på rundt 300 til 350 millioner kroner, ifølge en oppdatering fra selskapet tirsdag.

«Det meste av dette kommer fra tapte marginer og volum i forretningsområdet Extruded Solution», fremgår det.

Hydro påpeker at det fortsatt er for tidlig å gi en detaljert oversikt over de finansielle effektene av angrepet.

Aluminiumsgiganten skriver videre at det har en «robust» forsikring mot cyberrisiko hos den internasjonale forsikringsgiganten AIG.

«Gjenopprettingsfase»

En uke etter at Hydro ble utsatt for et cyberangrep, går det meste av produksjonen på normal kapasitet.

I Extruded Solutions, forretningsområdet som er mest berørt, er produksjonen nå på 70–80 prosent, med unntak av forretningsenheten Building Systems, hvor produksjonen står nesten stille.

Det var tirsdag forrige uke at Hydro meldte at det ble utsatt for et omfattende cyber-angrep som påvirket driften i flere av selskapets forretningsområder.

For å forhindre at viruset spredte seg i selskapets infrastruktur, kuttet Hydro kontakten til datasystemene – og kjørte driften uten datakraft.

«Hydro er nå over i en gjenopprettingsfase etter angrepet, og tilbakefører gradvis selskapets IT-systemer på en trygg og sikker måte for å sikre fremgang mot en normalisert driftssituasjon, samtidig som konsekvensene for ansatte, produksjon, kunder, leverandører og andre partnere begrenses», melder Hydro tirsdag.

Kripos koblet inn

Hackerangrepet knyttes til et løsepengekrav.

Løsepengeangrep – eller løsepengevirus-angrep (LockerGoga)- gjør at innholdet på datamaskiner blir utilgjengelig, og først nå det er betalt en sum blir datamaskinen «låst opp» for dem som er rammet.

PST, Kripos, E-tjenesten og Europool er alle koblet inn i saken.

Det er fremdeles ikke kjent når dataangrepet startet, eller hvor lenge angriperne har hatt tilgang til datamaskiner eller servere hos Hydro

Cyberekspert Håkon Lønmo mener det er flere faktorer som peker på at cyberangrepet mot Hydro kan ha hatt som mål å bevege finansmarkedene, og tjene penger på prisbevegelsene.

Det var markedsutslagene som kom i etterkant av angrepet som først ga han ideen om at cyberangrepet kan ha vært et vellykket forsøk på å påvirke prisene på blant annet aluminium.

– Motivasjonen bak angrepet kan ha vært påvirkning av både aksjekurs og råvarepris på aluminium. Den finansielle gevinsten av å vite om disse markedsendringene på forhånd kunne overgått løsepengesummen, sa Lønmo til E24.