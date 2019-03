Hydro utsatt for et omfattende cyber-angrep – påvirker Hydro globalt

Hydro ble utsatt for et omfattende cyber-angrep natt til tirsdag som påvirker driften i flere av selskapets forretningsområder, skriver selskapet i en melding.

Selskapet opplyser at IT-systemer i de fleste forretningsområdene er påvirket og selskapet forsøker å skifte til manuell drift så langt det er mulig.

«Hydro arbeider for å nøytralisere angrepet, men kjenner hittil ikke til det fulle omfanget av situasjonen,» skriver selskapet i meldingen.

– Ut over børsmeldingen har vi ikke mer informasjon om situasjonen nå. Vi jobber med å begrense skadene og sikre driften. Vi har blant annet koblet på IT-organisasjonen vår, og vi jobber med å få oversikt, sier kommunikasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland, til E24.

Manuell drift

Hydro kan klokken 9.15 ikke si noe om når de kan være tilbake i normal drift, men at de bruker alle tilgjengelige ressurser på situasjonen.

– Dette er et angrep på Hydros systemer. Vi er et globalt selskap, så dette påvirker oss også globalt, sier informasjonssjef, Erik Brynhildsbakken, til E24.

Noen av Hydros anlegg har full stans i produksjonen, opplyser Molland til VG

– Noen av anleggene kjører i større grad manuelt, sier han.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal assistere Hydro i saken, får E24 opplyst.

Hydro opplyser at ekstruderingsanleggene deres midlertidig ute av drift, opplyser de til Bloomberg.

Oppdaget i går

Til E24 opplyser Hydro at de oppdaget angrepet litt før midnatt mandag kveld.

– Vi tok umiddelbart grep med mål om å løse situasjonen på best mulig måte, opplyser Brynhildsbakken.

Ifølge VGs opplysninger har det tirsdag morgen blant annet vært et krisemøte hos Hydro Sunndal.

– Det er nok flere som jobber med dette nå rundt omkring, er Mollands eneste kommentar til dette.

Nettsidene til Hydro er for øyeblikket nede.

– Tar ned inntjeningen



Hydro-aksjen falt 2,26 prosent umiddelbart etter åpning på Oslo Børs.

Pareto Securities skriver i en oppdatering at det ikke er noen stor effekt innen primærmetall så langt, men at kostnadene trolig vil stige kraftig med lavere effektivitet. Innen valsede produkter er IT-systemene nede, mens innen ekstruderte produkter er påvirkningen kraftig, både geografisk og driftsmessig, ifølge Pareto.

– Dataangrepet tar ned inntjeningen litt, men det viktigste her er at ingen av smelterne er nede. De er byttet over på manuell drift, som de kan operere ganske lenge på. Utfordringen er verdikjeden med flytting av primæraluminium fra smelterne, sier Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen til E24.

Han sier det er vanskelig å sette tall på hvor dramatisk dette er, og det er for tidlig å si hva dette har å si for selskapet.

– Situasjonen er veldig uklar nå, så vi må se hvordan klarer å løse det og hvor lang tid det tar.