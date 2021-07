Tesla knuste forventningene: Omsetning på 12 milliarder dollar i andre kvartal

Omsetningen så en økning på 98 prosent siden samme periode året før. Markedet sender aksjen opp i etterhandelen.

Tesla-sjef Elon Musk fortsetter å slå forventningene. For første gang leverte de et kvartal med over en milliard dollar på bunnlinjen. Vis mer byoutline ALY SONG / Reuters

Mandag kveld publiserte bilgiganten Tesla resultatene for sitt andre kvartal.

Nettoresultatet ble 1,142 millioner dollar for tremånedersperioden, fremgår det fra selskapets kvartalsrapport. Det tilsvarer over 10 milliarder kroner.

Det er første gang at Tesla har hatt resultat som er over en milliard dollaer, skriver CNBC.

Selskapet så en omsetningen på 12 milliarder. Noe som er en økning på 98 prosent fra samme periode året før. Det justerte resultat per aksje kom til slutt på 1,45 cent.

Det slo med andre ord forveningenene da analytikerne så for seg i gjennomsnitt en omsetning på 11,30 milliarder dollar og et justert resultat per aksje på 98 cent, ifølge Bloomberg-estimater.

Aksjen er opp 2,21 prosent etterhandlen og selges for 657,62 dollar.

Aksjen ned siden nyttår

I forrige kvartal ifra April hadde Tesla inntektsvekst og rekord høyt nettoresultat.

Til tross for at aksjen er opp det siste året med 136,1 prosent, så er den ned med over falt 6,81 prosent siden nytt år.

Torsdag forrige uke meldte Tesla-sjefen Elon Musk at selskapet igjen var villig til å ta betalt i Bitcoin for elbilene sine. Kursen på kryptovalutaen gikk merkbart opp etter uttalelsen, og fortsetter å vokse inn i den nye uken viser tall fra coinmarkecap.

Tesla kjøpte tilbake i februar Bitcoin til 1,5 milliarder dollar, skriver CNN Business. Beholdningen skal senere ha blitt redusert noe, og at selskapet tjente 101 million dollar på transaksjonen.

Tidligere i 2019 lanserte Tesla den den store elbilen Cyber Truck, som gikk verden rundt da Musk kastet en stein inn i ruten på bilen og knuste bilruten, i stedet for å kaste steinen tilbake skadefritt. Siden den gang har bilen blitt forhåndsbestilt av over 500.000 kunder, og er fortsatt ikke sikkert når bilen skal leveres, skriver CNBC. I årets andre kvartal mandag skrev selskapet det at bilen fortsatt er «under utvikling».