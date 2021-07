Sats fikk åpne dørene i andre kvartal, men tapte 163 millioner kroner

Treningsgiganten fikk åpne mange stengte sentre halvveis inn i kvartalet, og så etterlengtet kundevekst fra første kvartal. Sammenlignet med fjoråret var tallene likevel dystre - Sats så medlemsbasen krympe med 40.000 medlemmer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I over ett år har Sats opplevd å måtte holde dørene stengt på deler av virksomheten grunnet smittevern. I slutten av mai fikk Sats den etterlengtede beskjeden om at Oslos treningssentre fikk åpne dørene.

Antall medlemmer var 612.000 ved utgangen av andre kvartal 2021, ned fra 652.000 ved utgangen av samme periode året før og 599.000 ved utgangen av forrige kvartal.

I måneden alle dørene var åpne økte medlemsbasen med syv prosent fra første kvartal, opplyser selskapet.

– Vi er veldig glade for å se at medlemmene er ivrige etter å komme tilbake til senterne, til og med sterkere enn under gjenåpningen i fjor. Det har også vært fantastisk å ønske 8.500 ansatte velkommen tilbake på jobb, sier Sats-topp Sondre Gravir i meldingen fra selskapet.

Han kaller gjenåpningen for en «suksess».

Underskuddet vokste

Omsetningen kom inn på 670 millioner kroner i andre kvartal 2021 , mot ventet 734 millioner kroner.

Sats leverte et samlet underskudd på 163 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 114 millioner i andre kvartal 2020.

Justert driftsresultat (ebitda) før IFRS 16-effekter ble -113 millioner kroner i kvartalet, mot 38 millioner kroner samme periode året før.

Dagen før fremleggelse av resultatene steg aksjen 2,13 prosent i påvente av kvartalstallene. Så langt i år er aksjen likevel ned 6,49 prosent på Oslo Børs.

