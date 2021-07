Dette skjer denne uken: – Markedet forventer mer enn analytikerne anslår

Resultatrushet fortsetter på børs, mens makroøkonomien stort sett tar pause.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea tror ikke markedet vil være fornøyd med resultat som lander akkurat på analytikernes estimat. Vis mer byoutline Nordea

– Vi får et par store regnskapsrapporter denne uken, men det er sommerstille i Norge, så det mest spennende er det internasjonale markedet, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

Resultatrushet begynte forrige uke. Det er høysesong for at norske og amerikanske selskap rapporterer om inntekter, kostnader og profitt i andre kvartal av året.

– Det begynte så vidt i uken som var, og nå kommer den første uken med ganske mange internasjonale, sier Næss.

Dette skjer denne uken Mandag Tall over byggeproduksjonen i mai i eurosonen

Boligindeksen NAHB i USA Tirsdag Telenor og Tieto publiserer kvartalsrapport

Netflix publiserer kvartalsrapport

Tall over byggeareal i juni i Norge

Inflasjonstall fra Japan

Redbook-tall over detaljhandelen i USA Onsdag Nordea, Telia og NCC publiserer kvartalsrapport

Johnson & Johnson og Coca-Cola publiserer kvartalsrapport

Ukentlige oljelagertall fra USA

Tall over lakseeksporten fra SSB Torsdag Rec Silicon, TGS, PGS og Komplett publiserer kvartalsrapport

Intel, AT&T, Snap, Blackstone og Twitter publiserer kvartalsrapport

Tall over førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA

Føderalbanken i Chicagos nasjonale indeks for juni

Rentebeskjed fra sentralbanken i Europa Fredag Scatec og Danske Bank publiserer kvartalsrapport

Schlumberger publiserer kvartalsrapport

Foreløpig PMI for Frankrike, Tyskland, Storbritannia, USA og eurosonen Vis mer vg-expand-down

Han peker spesielt på Telenor og TGS og PGS som navn å være obs på i nyhetsbildet denne uken.

– Mer enn halve omsetningen for Telenor kommer fra Asia, så for de vil fokuset være der. Mens salget av virksomheten i Myanmar vil i andre kvartal gi regnskapsmessig gevinst siden de skrev de ned til null i første kvartal, er inntjeningen ventet å være på linje med første kvartal og faktisk litt under andre kvartal i fjor, forteller Næss.

På grunn av lav aktivitet ventes det derimot underskudd for seismikk-selsakpene PGS og TGS.

Må slå anslagene med margin

På den andre siden av Atlanteren kommer blant annet Netflix, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Intel og Schlumberger med sine tall for andre kvartal. For tiden går det godt med de fleste.

– Jeg tror inntjeningen driver markedet opp, for inntjeningen går veldig bra, sier Næss.

Investeringsdirektøren peker på at man i januar trodde inntjeningen skulle øke med 25 prosent i år. Nå ser det derimot ut til å gå godt over 40 prosent for et snitt av selskapene i S&P 500-indeksen.

– Normalt starter man optimistisk i januar, så blir man litt skuffet, men for øyeblikket går bedriftene bra, sier Næss.

Han tror likevel bedriftene må gå særdeles bra om de skal imponere markedet. Å lande på det analytikerne anslo på forhånd er ikke nødvendigvis nok i 2021.

– Det vi har sett en tendens til er at selskaper leverer veldig bra, men så blir kursen litt svak. Jeg tror grunnen er at forventningene er for lave i forhold til det markedet egentlig tror, sier Næss.

Det baserer Nordea-direktøren på at selskaper med solid vekst i andre kvartal, i forhold til samme tid i fjor, får anslag nå som er lavere enn for deres første kvartal.

– Det gir jo ikke mening. Jeg tror egentlig at selv om analytikernes estimat ligger høyt, så forventer markedet at det blir enda høyere, sier Næss.

Få nye tall, men godt nytt

Store deler av økonomien er satt på pause i fellesferien, og det rapporteres heller ikke om stort tredje uken i juli.

– Det er få økonomiske makrotall, sier Næss.

Selv om det ikke kommer noe nytt, drøfter markedet fortsatt hvordan tidligere tall som viser kraftig inflasjon skal tolkes.

– Det er hele tiden fokus på inflasjon.

– Den første delen av inflasjon er derimot hyggelig. Ikke alle, men de fleste bedrifter kan si til sine kunder at de øker prisene fordi de må betale mer for råvarene. Men de må ikke betale mer for alle råvarene, så prisøkningen gjør at de får høyere marginer. Det hjelper nok bedriftene i år, tror Næss.

Samtidig er også én av årsakene bak prisøkningene godt nytt for bedriftene, ifølge Næss. Han tror nemlig knappheten i noen markeder, som markedet for databrikker, har økt marginene til bedriftene.

– Når det er mangel på komponenter, så produserer man det man får høyest margin på. Samtidig gir man ikke rabatter, for alle vet at du ikke kan levere nok med knappheten. Vi så det med XXL forrige uke, hvor omsetningen var lav, men marginene knallhøy, sier Næss.