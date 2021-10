Kripos med i stor internasjonal aksjon etter Hydro-hackingen

Hydro ble i 2019 utsatt for et dataangrep som kostet selskapet 800 millioner kroner. Kripos har som følge av saken vært med i en stor politiaksjon, der de har ransaket adresser tilknyttet 12 personer.

De ansatte måtte erstatte datasystemer med penn og papir, da Hydro ble hacket i 2019. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kripos har vært med i en koordinert internasjonal politiaksjon mot organiserte digitale kriminelle i Ukraina, som følge av dataangrepet mot Hydro i 2019.

Det har blitt gjennomført ransakinger på flere adresser tilknyttet 12 personer i forbindelse med aksjonen, ifølge en pressemelding.

I meldingen står det at etterforskningsgruppen mener de 12 personene har hatt forskjellige roller i et nettverk av kriminelle som står bak alvorlige dataangrep rettet mot over 1.800 ofre i 71 land, inkludert dataangrepet mot Hydro i mars 2019.

Gruppen har systematisk angrepet store selskap, og lammet virksomheten deres med skadevare, ifølge meldingen.

– Aksjonen begynte tirsdag 26. oktober, og en delegasjon fra Kripos er i Ukraina for å bistå i etterforskningen, som koordineres av Europol, sier leder for seksjon for datakriminalitet ved Kripos, Håvard Aalmo i meldingen.

Vis mer

Tatt beslag i dyre biler

Under aksjonen ble det tatt beslag i store mengder elektroniske enheter, kontanter og flere dyre biler.

Kripos har samarbeidet med franske, britiske og ukrainske politimyndigheter, initiert av fransk politi. I tillegg har det vært tett samarbeid med amerikanske, nederlandske, og sveitsiske og tyske politimyndigheter.

– Arbeidet fremover, både i Ukraina og i Norge, vil i det vesentlige være knyttet til avhør og gjennomgang av store datamengder som er sikret i forbindelse med aksjonen, sier Aalmo.

Kripos’ personell bistår med sikring av beslag og etterforskning, på invitasjon fra ukrainske myndigheter.

Hydro sier de ser med glede at Kripos har tatt denne saken på stort alvor og etterforsket grundig.

– Vi er glade for at det nå ser ut til at det har gitt resultater, i og med at de har kunne gå til en koordinert aksjon sammen med Europol, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro på telefon til E24.

Molland påpeker at de valgte å anmelde, ikke betale løsepenger, og i stedet gjenoppbygge systemet basert på backupløsninger.

– Det viser at det nytter å anmelde, og at det nytter å stå sammen mot slike angrep, sier Molland.

Kostet Hydro 800 mill.

Hydros IT-systemer ble 19. mars 2019 rammet av et dataangrep som påvirket driften i flere av selskapets forretningsområder.

Angrepet kostet Hydro 800 millioner kroner.

Systemene ble angrepet av et løsepengevirus kalt LockerGoga, som fungerer slik at angriperne får tilgang til en PC, og deretter går videre fra data til data på det samme nivået i nettverket, og forsøker å stjele passord som gir tilgang til høyere nivåer.

Angrepet rammet først en virksomhet i USA, og det spredte seg derfra til andre deler av organisasjonen i USA og Europa. Som følge av angrepet valgte Hydro umiddelbart å legge om til manuell drift ved en rekke anlegg, og isolerte de ulike Hydro-verkene fra det globale datanettverket.