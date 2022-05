Harald Espedal økte resultatet med 89 prosent

Investor Harald Espedal doblet nesten resultatet i Espedal & Co til 185 millioner kroner før skatt. Det er her han og kona Anne Langeland Espedal har eiendommer og egne aksjeinvesteringer.

Ekteparet Anne Langeland Espedal og Harald Espedal deler kontor i Stavanger sentrum. Hun styrer mest med eiendommene, han forvalter aksjene.

– Det ble et ganske godt år.

– Eller et veldig godt år?

– Nei, jeg vil si et ganske godt år.

Harald Espedal tar ikke av når han karakteriserer fjorårets resultat for selskapet sitt, Espedal & Co. Men med slike tall ville nok mange brukt saftigere gloser.

Opp 89 prosent

Resultat før skatt er 185 millioner kroner, opp fra 98 millioner året før. Det er en økning på 89 prosent. Aksjeporteføljens urealiserte verdi økte med 101 millioner kroner.

– Samlet avkastning er mellom 25 og 26 prosent, og det meste kommer fra aksjeinvesteringene våre, sier Espedal til Aftenbladet/E24.

Det betyr at Espedal «slo» Oslo børs som vokste 21 prosent i 2021.

I tillegg til den urealisert verdiøkning på 101 millioner, kunne Espedal & Co bokføre en gevinst på aksjesalg på 25 millioner kroner. Aksjeutbytter på 20 millioner kroner kom også inn på konto.

Forvalter fond

I tillegg til Espedal & Co, forvalter Harald Espedal aksjene i det såkalte «vennefondet» Salt Value AS. Akseporteføljene i de to selskapene er mer eller mindre identiske. Salt Value, som har rundt 90 aksjonærer og der Espedal selv er fjerde største eier med vel rundt seks prosent av aksjene, hadde ved årsskiftet en forvaltningskapital på nær 1,7 milliarder kroner.

Det er i selskapet Salt Capital AS forvaltningen av Salt Value skjer. Salt Capital er et datterselskap i Espedal & Co, og det tilførte morselskapet 38,4 millioner kroner i fjor.

Store i eiendom

Ekteparet Langeland Espedal har store eierposter i eiendom, de fleste plassert i selskapet Retail Office Stavanger AS, der ekteparet har 50 prosent eierskap. Den andre halvdelen eies av Jan Olav Steensland i Oslo.

– Vi er langsiktige i eiendom. I fjor gjorde vi noen oppkjøp, men vi solgte ikke noe, sier Espedal.

Eiendomsmassen blir ikke verdijustert i regnskapet fra år til år, så de reelle verdiene i eiendomsselskapet er langt høyere enn den bokførte i regnskapet til Espedal & Co på 133 millioner kroner.

Mesteparten av fjorårets overskudd tilføres egenkapitalen i Espedal & Co, som ved årsskiftet var 819 millioner kroner, opp fra 660 millioner kroner i 2020.

Satser på disse aksjene

Harald Espedal er som mange andre usikker på aksjemarkedet i år.

– Det er store svingninger på børsen for tiden. Blir du nervøs?

– Nei, ikke nervøs. Men usikkerheten er stor. Det kan bli et dårlig år, men også helt greit. Men like godt som i fjor blir det nok ikke, sier Espedal.

Han har benyttet anledningen til å kjøpe seg opp i aksjer som har kommet på billigsalg i det siste.

Blant aksjene han har kjøpt i år er DNO, Sats, Kid, BMW, Bonheur og Danske Bank samt Svenska Handelsbanken.