Kraftig fall på Oslo Børs

En krise i Kinas største eiendomsselskap kan potensielt påvirke store deler av selskapene på Oslo Børs, mener Nordets investeringsøkonom.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Hovedindeksen faller 2,02 prosent omtrent klokken ti over ti mandag morgen.

Kun tre av selskapene på Hovedindeksen er i pluss etter omtrent en times handel.

Tungvektere som Norsk Hydro, Equinor og Yara faller alle mandag morgen.

Aksjen til Norsk Hydro er blant de mest omsatt omtrent klokken ti, og aksjen er ned 4,38 prosent.

For Equinor faller aksjen 0,32 prosent, etter at den var litt over null rett før ti, Mens Yara faller 2,07 prosent.

Børsfall i Europa

Børsnedgangen startet i Asia i natt, da Hongkong-børsen falt nesten fire prosent. Siden har nedgangen spredt seg til Europa, der de største børsene – inkludert i London og Paris – er ned mer enn én prosent.

Flere internasjonale medier knytter nedgangen til krisen i det gjeldstyngede kinesiske eiendomsselskapet Evergrande. Denne uken har selskapet tidsfrist på betalingsforpliktelsene sine.

Aksjen i selskapet har falt rundt 83 prosent så langt i år, og er ned nye 16 prosent i dag.

– Det er det største boligselskapet i Kina, som står for enormt mange arbeidsplasser og råvarekonsum, og således økonomisk verdiskapning, sier investeringsøkonom i Nordet, Mads Johannesen, til E24.

– Det er en frykt for at veksten i Kina stopper opp og at vi skal stå overfor en gjeldskrise og likvidetskvis i den kinesiske økonomien, og mindre etterspørsel etter råvarer.

Shipping, olje og banker

Shippingselskaper og bankene er blant de som kan påvirkes av problemene i eiendomsgiganten, mener Johannesen.

– I første rekke blir det selskaper som lever av Kina som påvirkes, deriblant tørrbulk som frakter jernmalm til Kina. Også oljetank, der markedet er dårlig fra før, vil merke det. Oljeselskaper vil også falle hvis dette materialiserer seg, sier han.

Det betyr at veldig mange selskaper på Oslo Børs vil kunne bli påvirket dersom det skulle forverre seg i Kina, bemerker Johannesen.

– En nervøs måned

Investeringsøkonomen trekker også frem at september er en «nervøs måned» for aksjemarkedene.

– Den ene grunnen er at man går inn mot slutten av året, der man vil se om selskapene har nådd de økonomiske målene sine, og om de klarer å overbevise.

– Den andre grunnen er at alle de store krisene har oppstått i september og oktober, sier Johannesen.

Han trekker blant annet frem finanskrisen i 2008, og krakkene på 80- og 20-tallet.

– Det er kanskje også litt tilfeldig at det har festet seg et litt psykologisk aspekt i markedet på høsten, sier han.

I tillegg kommer dagens fall etter en periode med skyhøye nivåer på verdens børser.

– Man har rekordlave renter og stor stimuli til markedet, og dersom man får dårlig nyheter på toppen, kan investorer bli nervøse, sier Johannesen.

– Bakteppet er jo en pandemi som ikke er ferdig. Det lurer litt med tanke på eventuell økonomisk vekst inn i 2022. Alt dette er negativt for Oslo Børs, som er så råvaretungt og avhengig av økonomisk vekst.

Børsdebutant stiger

Western Bulk Chartering har sin første handelsdag på Oslo Børs og aksjen stiger 12,67 prosent omtrent klokken 10. Det er Kistefos som eier en kontrollerende andel i tørrbulkselskapet.

I forbindelse med noteringen hentet selskapet 130 millioner kroner gjennom salg av 4,34 millioner nye aksjer. Prisen per aksje ble satt til 30 kroner. Til sammenligning handles aksjen for 35,22 kroner i tidlig handel på første børsdag. Det tilsvarer en oppgang på 17,4 prosent.

Rett før børsåpning meldte Idex Biometrics at deres fingeravtrykk-teknologi skal brukes i Kinas digitale sentralbankpenger. Union Smart bruker teknologien deres til å sikre «Cold Walle Visual»-betalingskort.

Omtrent klokken ti stiger aksjen 4,49 prosent.

Mandag morgen faller oljeprisen 1,02 prosent, ett fat nordsjøolje omsettes for 74,58 dollar. Den amerikanske lettoljen omsettes for 71,08 dollar fatet, ned 1,15 prosent.