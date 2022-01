Nytt krav om generalforsamling i NTS - opprørerne prøver igjen å bytte ut styret

Dagen etter en høydramatisk generalforsamling i NTS, der storeier Helge Gåsø på overraskende beholdt sin styreplass, har det igjen kommet krav om generalforsamling for å velge nytt styre.

Publisert: Oppdatert i dag 13:35

Det bekrefter NTS i en børsmelding lørdag ettermiddag.

Det nye kravet kommer i kjølvannet av en høydramatisk generalforsamling i selskapet fredag, der en gruppe aksjonæropprørere forsøkte å kaste storeier Helge Gåsø og sønnen Anders ut av styret.

Forslaget ble imidlertid nedstemt med knapp margin, etter at en av opprørerne, Hans Martin Storø, byttet side.

Generalforsamlingen endte så med å stemme inn Storø som nytt styremedlem, som erstatning for Grete Brovoll, som hadde trukket seg rett i forkant.

Finansdirektør Roar Myhre i NTS opplyser i en tekstmelding til E24 at kravet er fremsatt av selskapene Nils Williksen AS, Terboli AS og Rodo Invest AS.

Gruppen krever «et nytt lovlig valgt styre», ifølge Myhre.

Bak selskapene står oppdrettsfamiliene Williksen, Bondø og Dolmen, som har vært sentrale deltakere i opprørsgruppen.

E24 skrev fredag at opprørerne reagerer kraftig på måten valget av Storø som nytt styremedlem ble banket gjennom på, og anser vedtaket som «ugyldig».

– Det er dessverre beklagelig at den ekstraordinære generalforsamlingen velger å treffe et ugyldig vedtak i en så viktig sak for selskapet, sa Ivar S. Williksen, leder av valgkomiteen i NTS og del av opprørsgruppen, til E24 fredag.

Styreleder Odd Reidar Øie har avvist kritikken.

– Jeg er trygg på at generalforsamlingen ble gjennomført på en lovlig måte, sa Øie til E24 i går.

Vil «forbedre eierstyring»

Den nevnte aksjonærgruppen har varslet et bud på 13,2 milliarder kroner for NTS, og aksjemarkedet har spekulert i at gruppen ønsker å selge unna konsernets eierandel på 68 prosent i en annen børsnotert lakseoppdretter, NRS.

NRS-aksjen steg kraftig i dagene før generalforsamlingen, men kursen raste da det ble kjent at Gåsø beholdt plassen i styret.

Motivet for å kaste Gåsø-familien og sittende styreleder Odd Reidar Øie ut av styret har ifølge gruppen vært å «forbedre eierstyringen og selskapsledelsen» i NTS.

«Rasjonalet for budet er å søke å beskytte og videreutvikle aksjeverdier i NTS ved å videreføre sondering av alternativer for selskapets aksjonærer, herunder å selge aksjene», skrev gruppen i en pressemelding nylig.

