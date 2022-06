Equinor undersøker muligheter for havvindpark utenfor Bergen

Equinor og partnerne på Troll og Oseberg vil gå i gang med en havvindpark som kan være klar i 2027. Det kan sette fart på Norges havvindsatsing, håper selskapene.

Bildet viser Troll A-plattformen på Trollfeltet, petroleumsfelt i den nordlige delen av Nordsjøen.

– En fullskala flytende havvindpark som Trollvind kan bidra til raskere å realisere norske myndigheters ambisjon om å posisjonere Norge som havvindnasjon og vi bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i en pressemelding.

Sammen med partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips har Equinor startet en studie for en flytende havvindpark i Troll-området.

Havvindparken vil kunne stå for det meste av kraftbehovet til å drive feltene Troll og Oseberg, ifølge meldingen.

Ser på modell uten støtte

Equinor opplyser at den potensielle havvindparken kan få en kapasitet på rundt 1 gigawatt og en årlig produksjon på 4,3 terrawattimer med oppstart i 2027.

Planen går ut på at partnerne skal kjøpe kraften til en pris som gjør det mulig å bygge vindparken kalt «Trollvind».

«Partene ser på kommersielle modeller hvor Trollvind selger kraft til Troll og Oseberg installasjonene samt Kollsnesanlegget, og uten annen form for finansiell støtte», skriver Equinor.

Vindparken kan levere kraft til under 1 krone per kilowattime, anslår partnerne.

De sikter mot å ta en investeringsbeslutning i løpet av 2023.

Slik ser Equinor for seg havvindparken utenfor Bergen, som skal kunne produsere nok elektrisitet til å drifte både Troll og Oseberg.

Equinor skriver at kraften fra vindparken kan bidra til å dekke kraftbehovet til elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner.

I tillegg kan den sette fart på Norges havvindsatsing samt levere ekstra kraft til Bergens-regionen, fremholder selskapet.

– Trollvind er et konsept hvor fornybar kraft både bidrar til utslippskutt gjennom elektrifisering, leverer kraft til et område hvor kraftmangel allerede har skapt utfordringer for ny industriutvikling og Norge beholder ledertrøyen i industrialiseringen av flytende havvind, sier Opedal.

Equinor peker på Stortingets vedtak fra 2020 som økte kravene til utslippskutt fra 40 til 50 prosent innen 2030.

Selskapet mener elektrifisering av felt må til for at målene skal nås.

– Det vil også kunne bidra til at leverandørindustrien får forutsigbarhet og en portefølje å jobbe med innen havvind på kort sikt, sier Opedal.