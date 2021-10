Ellevill børssuksess for Andenæs-familien

Eiendomsinvestor Tor Andenæs og familien har håvet inn på børs de siste årene. Fjorårets salg av Torghatten frigjorde over én milliard kroner.

CASHET INN: Andenæs-familien fikk over én milliard inn på konto etter å ha solgt seg ut av transportkonsernet Torghatten på tampen av fjoråret. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Bærumsfamilien Andenæs slo seg først opp på eiendom, men de siste årene er det investeringene på børs som har fått milliardene til å rulle inn i kassen.

Fjoråret ble det mest innbringende noensinne for familiens investeringsselskaper Kvantia og Norda, som har satset spesielt på teknologi og helse.

Samlet overskudd for de to selskapene endte på 685 millioner kroner i 2020, mye takket være investeringer i flere av fjorårets største kurskometer som Vaccibody, Kahoot og Ocean Sun.

Les også Oppkjøpsfondet EQT varsler bud på Torghatten

BLANT LANDETS RIKESTE: Kvantia-styreleder Tor Andenæs. Vis mer

Til tross for at flere av de typiske vekstaksjene i porteføljen har falt i verdi så langt i år, sitter de Andenæs-kontrollerte selskapene Kvantia, Norda og Obligasjon 2 fortsatt med samlede verdier for 2,4 milliarder i det norske aksjemarkedet, ifølge E24s gjennomgang på aksjonærtjenesten Arena.

– Vi har ingen kommentar til regnskapene, sier Kvantia-sjef Frode Westvold til E24.

Andenæsgruppen (Kvantia) Familiekontrollert investeringsselskap innen eiendom og verdipapirer.

Grunnlaget for selskapet ble lagt av Erling Rye Andenæs i 1939, som startet sitt eget rørleggerfirma i Oslo.

Gikk inn i eiendom tidlig på 1970-tallet, da med sine tre sønner Kjell, Mads og Tor. Sistnevnte er i dag styreleder og blant de største eierne i Andenæsgruppen, som byttet navn til Kvantia for noen år tilbake. Vis mer

Cashet inn i Torghatten

Over halvparten av midlene er plassert i biotekselskapet Vaccibody, som er mangedoblet i verdi de siste årene.

I tillegg kommer familiens betydelige eierinteresser i eiendom i Oslo og Bærum, samt de svenske børsnoterte helseaksjene Camurus og Bioarctic og unoterte aksjer.

Tidsskriftet Kapital rangerte nylig Kvantia-styreleder Tor Andenæs som landets 72. rikeste med en formue på 4,75 milliarder, etter et verdihopp på nesten 70 prosent fra året før.

STYRER SKUTA: Kvantia-sjef Frode Westvold. Vis mer

Sannsynligvis vil regnskapet for 2021 gjøres opp med enda sterkere tall. Rett før nyttår solgte nemlig Kvantias datterselskap Christiania Skibs sin eierandel på drøye 12 prosent av transportkonsernet Torghatten for over én milliard kroner, i forbindelse med oppkjøpsfondet EQTs oppkjøp på 8,6 milliarder.

Les også Rike familier hamstrer toppforvaltere

– Vi har godtatt dette budet, et bud som jeg anser som veldig bra. Samtidig er det vemodig at det nå er slutt. Vi har sittet i Torghatten i rundt 10 år, sa Tor Andenæs til E24 i desember.

Transaksjonen ble tilsynelatende ikke registret før årsskiftet, for Torghatten-aksjene var fortsatt oppført i Kvantias regnskap for 2020, med en bokført verdi på 177,8 millioner.

Dermed vil trolig en regnskapsmessig gevinst på over 800 millioner kroner dukke opp i årsrapporten for 2021.

391 mill. i utbytte

Mens Kvantia er et privat aksjeselskap kontrollert av Tor Andenæs og hans familie, er Norda et allmennaksjeselskap med aksjer som omsettes i gråmarkedet.

Norda, som er restene etter det tidligere børsnoterte helseselskapet Nordiag, sitter på eierinteresser i blant andre Vaccibody, Nordic Nanovector, Gentian, Bergenbio og Arcticzymes.

AKSJEPLUKKER: Tidligere toppanalytiker Christian Åbyholm i Kvantia. Vis mer

I tillegg til Andenæs-familien er også Andenæsgruppens sentrale medarbeidere Frode Westvold og Christian Åbyholm inne på eiersiden i Norda. Aksjonærene fikk utdelt totalt 391 millioner i ordinært og ekstraordinært utbytte etter det lukrative fjoråret.

Sivilingeniøren Westvold har en doktorgrad i fysikk, mens siviløkonomen Åbyholm har bakgrunn fra Norsk Hydro og Aker samt erfaring som analytiker i Morgan Stanley og Merrill Lynch.

I april ble aksjeteamet styrker ytterligere med den profilerte fondsforvalteren Fredrik Thoresen, som meldte overgang fra Storebrand.