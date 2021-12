Her lander Norse Atlantic for første gang i Norge: – Ett skritt nærmere lansering

Norse-grunnlegger Bjørn Tore Larsens flybaby, Norse Atlantic Airways, markerer nok en milepæl like før jul.

Et Boeing 787 Dreamliner-fly fra Norse Atlantic Airways ankom Oslo Lufthavn Gardermoen for første gang mandag. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skjedde da den transatlantiske nykommeren for første gang ankom Oslo Lufthavn Gardermoen med en av sine Boeing 787 Dreamlinere mandag morgen.

– Leveransen av vår første Dreamliner markerer en viktig milepæl for oss i Team Norse. Nå er vi ett skritt nærmere lansering av komfortable flyginger mellom Europa og USA til en lav pris, sier administrerende direktør og grunnlegger av Norse Atlantic Airways, Bjørn Tore Larsen, i e-post til E24.

Flyet som er ferskt antrukket i selskapets logo og farger, med baugen av et vikingskip på halen, fikk kontakt med norsk jord ca. klokken 10.00.

Norse-sjef Bjørn Tore Larsen Vis mer

– Fleksibel modell

Norse har tidligere kommunisert en ambisjon om oppstart i månedsskiftet mars/april neste år, og har annonsert destinasjoner som New York, Fort Lauderdale utenfor Miami og Los Angeles.

Parallelt har selskapet sikret seg avgangs- og landingsrettigheter på London Stansted, mens London Gatwick ennå ikke er avklart. Norse Atlantic har også sikret seg gunstige leieavtaler som gjør at selskapet i en periode kun betaler for tiden flyene er i luften, såkalt «power by the hour».

Spredningen av omikron-viruset påvirker foreløpig ikke selskapets oppstartsplaner, sa Norse Atlantic til E24 nylig.

– Vi planlegger oppstart våren 2022 og har en fleksibel modell som gjør at vi kan sette i gang først når vi ser god etterspørsel etter transatlantiske reiser, sier kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norse.

Les også Norwegian bekrefter: – Ser på enkelte kapasitetsendringer

Norse Atlantics Dreamliner takser på rullebanen etter landing ved Oslo Lufthavn mandag. Vis mer

Norse Atlantic Airways Flyselskap basert i Arendal. Etablert av OSM-grunnlegger Bjørn Tore Larsen i februar 2021 i kjølvannet av at Norwegian la ned hele sin langdistansesatsing.

Larsen har selv satset over 150 millioner kroner i prosjektet, der også hans tidligere samarbeidspartner (OSM Aviation) og Norwegian-topp Bjørn Kjos deltar med en beskjeden andel.

Norse Atlantic sin plan er å fylle tomrommet etter Norwegian med satsing på langdistanseruter til lavpris.

Norse Atlantic har søkt om driftstillatelse i Norge, og har søkt tilsvarende tillatelse i Storbritannia. Alle flyselskaper trenger en operatørlisens (AOC) i det landet flyselskapet er registrert. I tillegg må Norse ha flylisens i USA, i likhet med alle andre ikke-amerikanske selskaper som vil fly til USA.

Norse Atlantic vil tilby ruter mellom Europa og USA. Det er allerede annonsert reisemål som New York, Los Angeles, Florida, Paris, London og Oslo.

Norse Atlantic ble fullfinansiert i mars, og hentet inkludert første runde 1,5 milliarder til sammen. Selskapet er notert på markedsplassen Euronext Growth.

I august meldte Norse Atlantic at det har inngått en leieavtale om seks nye Dreamlinere, hvilket økte flåten til 15 leasede fly som tidligere har vært brukt i Norwegians flåte.

Norses flyflåte består av 12 fly av typen Boeing 787–9 Dreamliner og tre fly av typen Boeing 787–8 Dreamliner.

Ifølge Norse Atlantic er leieavtalene fleksible, der man i en periode kun betaler for tiden flyene er i luften, hvilket gjør at selskapet kan avvente oppstart til «markedet er der».

Norse Atlantic justerte i august oppstartstidspunktet til i slutten av første kvartal/begynnelsen av andre kvartal 2022, det vil si mars/april.

Norse Atlantic venter å ha rundt 1600 ansatte basert i USA, Storbritannia og Norge når alle Dreamlinere er i luften innen sommeren 2022. Vis mer

Les også: E24s portrettintervju med Norse-grunnlegger Bjørn Tore Larsen (+): – Jeg kommer ikke til å måtte selge huset

Dette støttes også av Norse-sjef Bjørn Tore Larsen mandag.

– Vi tror at etterspørselen etter transatlantiske reiser vil ta seg kraftig opp når pandemien er bak oss. Folk kommer til å ville utforske nye destinasjoner, besøke venner og familie og dra på jobbreise, sier Larsen, og fortsetter;

– Norse vil være der for å tilby komfortable og rimelige flyreiser med våre mer miljøvennlige Dreamlinere til både fritidsreisende og kostnadsbevisste forretningsreisende.

Flere fly til Oslo

Det var Norse-kapteinene Kjetil Risan, Derek Spicer og Ulf Heikmann som satt bak spakene på flyturen, som gikk fra Warszawa til Oslo mandag, opplyser Norse Atlantic til E24.

Les også Pilotrush til Norse Atlantic: Fått over 2.300 søknader på én uke

Alle Norse Atlantics fly vil bli oppkalt etter nasjonalparker og flyet som landet i Oslo mandag har fått navnet «Rondane».

«Rondane» er av typen Boeing 787–9 Dreamliner, og eies av BOC Aviation, et av verdens største flyleasing-selskaper.

I august meldte Norse Atlantic at det har inngått en leieavtale om seks nye Dreamlinere, hvilket økte flåten til 15 leasede fly som tidligere har vært brukt i Norwegians flåte.

De neste flyene vil leveres fram mot april og alle skal i første omgang være parkert på Oslo Lufthavn, ifølge selskapet.

Les også Norse ønsker seg Gatwick, men må finne seg i å stå på venteliste

Les også Er rådgiver for Flyr, eier aksjer i konkurrenten