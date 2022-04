Twitter-grunnlegger etter Musks oppkjøp: – Elon er den eneste løsningen jeg stoler på

Twitter-grunnlegger Jack Dorsey stoler på at den nye eieren Elon Musk vil ta selskapet i riktig retning. – Den eneste løsningen jeg stoler på, sier han.

Twitter-grunnlegger Jack Dorsey.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Mandag ble det kjent at milliardær Elon Musk kjøper diskusjonsplattformen Twitter for 44 milliarder kroner, eller rundt 402 milliarder norske kroner.

Det er uklart hva Musk vil gjøre med Twitter, men han har omtalt seg selv som en sterk tilhenger av ytringsfrihet. Musk har nesten 85 millioner følgere på Twitter.

– Ytringsfrihet er grunnsteinen i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorget hvor menneskehetens fremtid debatteres, sier Musk i en pressemelding mandag.

Lest denne? Donald Trump: – Jeg kommer ikke tilbake til Twitter

I en Twitter-tråd sier Twitter-grunnlegger Jack Dorsey at han mener at ingen i prinsippet burde eie Twitter, men at det burde være et fellesgode. Men når det først er et selskap, så er Musk riktig eier, ifølge Dorsey.

– Elon er den eneste løsningen jeg stoler på. Jeg stoler på hans misjon om å utvide bevissthetens lys, skriver Dorsey i en melding.

– Elons mål om å skape en plattform som har «maksimal tillit og er bredt inkluderende» er den riktig. Dette er også Parag Agrawals mål, og grunnen til at jeg valgte ham. Takk til dere begge for å få selskapet ut av en umulig situasjon. Dette er den rette vei... det tror jeg på av hele mitt hjerte, skriver Dorsey.

Mandag ble det kjent at Teslas konsernsjef Elon Musk kjøper Twitter for 44 milliarder kroner.

Usikkert hvem som blir sjef

CNBC peker på at det gjenstår flere spørsmål etter Musks oppkjøp:

Hvem som skal lede selskapet, som i dag ledes av Parag Agrawal

Hvem som skal sitte i styret, som i første omgang prøvde å stanse Musks oppkjøp

Hvordan Musk selv vil involvere seg i driften av Twitter, samtidig som han er konsernsjef for Tesla og SpaceX, i tillegg til å være involvert i oppstartsselskapene The Boring Company og Neuralink

Om de ansatte vil bli i selskapet hvis det tar en ny retning

Konsernsjef Parag Agrawal i Twitter sier i mandagens pressemelding at han er stolt over de ansatte, og at Twitters arbeid aldri har vært viktigere.

– Twitter har formål og relevans som påvirker hele verden, sier Agrawal.

På et allmøte i selskapet mandag sa Agrawal ifølge Wall Street Journal at det ikke er planlagt noen oppsigelser, og at selskapet ikke endrer noen av sine prioriteringer før Musk tar over eierskapet. Men han la også til:

– Når avtalen er i havn vet vi ikke hvilken retning plattformen tar. Det er et spørsmål vi må stille når vi får sjansen til å ta det opp med Elon, sa den nåværende Twitter-sjefen, ifølge Reuters.

Les også Twitter-styret stikker kjepper i hjulene for Musk med «giftpille»

– Ta det tilbake fra Wall Street

Jack Dorsey skriver at han elsker Twitter, og at det er det nærmeste man kommer en «global bevissthet». Han sier også at det viktigste for ham er å beskytte ideen og tjenesten.

– Det har vært eid av Wall Street og annonsemodellen. Å ta det tilbake fra Wall Street er et riktig første steg, skriver han.

Musk har tidligere antydet et ønske om å gjøre Twitter mindre avhengig av annonser, som ifølge Wall Street Journal sto for 90 prosent av selskapets inntekter i 2021.

I pressemeldingen nevner Musk at han vil forbedre produktet med nye grep, blant annet å slå ned på automatiske kontoer (spam bots) og autentisere alle mennesker.

Tidligere har Musk snakket om å innføre en redigeringsknapp, noe mange brukere også har etterlyst. Han har også snakket om å åpne for lengre meldinger. Grensen ble i 2017 økt fra 140 tegn til 280 tegn.

Tror Musk kan få Twitter-hjelp av oppkjøpsfond: – Folk har tiltro til han

Les også Elon Musk kjøper Twitter for rundt 44 milliarder dollar

Blokkerte Donald Trump

Twitter og andre sosiale medier står i en spagat, der hensynet til ytringsfrihet står mot politiske krav om å ta grep for å begrense spredning av hets og feilinformasjon.

USAs president Donald Trump er tidligere storbruker av Twitter, og hadde over 80 millioner følgere da han ble blokkert fra tjenesten etter stormingen av Kongressen i USA i januar 2021.

– Jeg mener dette var den riktige avgjørelsen for Twitter. Vi sto overfor ekstraordinære og uholdbare forhold, som tvang oss til å fokusere alle våre handlinger på folks sikkerhet, skrev Jack Dorsey den gang.

Trump har siden startet sitt eget sosiale nettsted, Truth Social. Han sier nå at han ikke vil komme tilbake til Twitter selv om selskapet skulle åpne for det.

– Jeg var skuffet over hvordan jeg ble behandlet av Twitter. Jeg vil ikke komme tilbake til Twitter, sa Trump til CNBC mandag (natt til tirsdag norsk tid).

Det norske Oljefondet eide for øvrig 0,89 prosent av Twitter ved nyttår, en eierpost verdt 2,7 milliarder kroner.

Twitter skal legge frem kvartalstall torsdag før børsåpning i USA.

Les også Donald Trump: – Jeg kommer ikke tilbake til Twitter