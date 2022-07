– Vil være den mest skadelige konflikten i SAS’ historie

Flyanalytikere mener det er positivt at fristen for SAS-meglingen er forlenget til mandag.

Københavns Lufthavn, Kastrup, vil bli preget av en eventuell pilotstreik i SAS.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er foreløpig ingen avklaring i meglingen mellom SAS og pilotene. Forhandlingene, som hadde frist onsdag 29. juni, er nå utsatt til mandag klokken 12.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS sier til E24 at han er positiv til at fristen er utsatt.

– Jeg tror at utsettelsen viser at begge parter er interessert i å gjøre hva de kan for å komme til en løsning som alle kan ta med seg videre. Det er noe markedet må verdsette, sier Elnæs.

– På begge sider av bordet vet de hvor uheldig en konflikt kan være.

Han legger til at det at fristen er utsatt igjen, viser at SAS er opptatt av passasjerene.

– De legger et enormt press på selskapet, sier flyanalytikeren

POSITIV: Analytiker Hans Jørgen Elnæs er positiv til utsettelsen av fristen.

Skadelig konflikt

Partene hadde opprinnelig frist natt til onsdag, men bestemte seg for å skyve fristen til midnatt natt til lørdag. Deretter ble fristen igjen skjøvet til klokken 11 lørdag formiddag.

Hvis SAS ikke blir enig med pilotene, kan 900 piloter bli tatt ut i streik. Da vil en rekke flyavganger fra Norge og utlandet bli innstilt.

– Hvordan vil det prege selskapet om de ikke kommer til enighet?

– Det vil være den mest skadelige konflikten i SAS’ historie, sier Elnæs.

– Når jeg sier det må man se det i konteksten vi er i, i etterkant av en pandemi der ingen har fått reise noe sted. I tillegg har folk har voldsomme reiseutgifter i form av eksempelvis hotell, cruise og leiebil, som de ved en eventuell streik kan risikere ikke å kunne benytte.

Les på E24+ Fare for pilotstreik: Dette krangler de om

Les også SAS Norge om pilotenes konkurs-utspill: – Ufattelig

Les også Pilot-sjef: Villig til å slå SAS konkurs

Gjøres på skikkelig vis

Også Jacob Pedersen, analysesjef i den danske banken Sydbank, er optimistisk til at fristen for meglingen utsettes:

– Jeg tror det er positivt. De vil gjøre meglingen på skikkelig vis, sier han.

POSITIV: Analysesjef Jacob Pedersen er glad for at fristen er utsatt til mandag.

– Også vil de sikkert sove i tillegg.

– Hva tror du kommer til å skje?

– Jeg blir overrasket om de ikke kommer til enighet på mandag. Forhåpentligvis gjør de det, legger han til.

Les også Dette tilbyr SAS om du rammes av streik

En mulig opptur

Forrige gang SAS-pilotene streiket, var for tre år siden. Den gang streiket pilotene i én uke. Elnæs understreker at dersom konflikten løses, kan flyselskapet ta med seg dette som en opptur.

– Det tror jeg markedet kommer til å verdsette. Det er tøffe tak og mye som skal på plass. Et selskap som klarer å levere på det, må man si at har gjort en god jobb.

Han er ikke bekymret for selskapets fremtid, såfremt partene får til en avtale og kan fortsette med fremtidsplanene sine. Disse består blant annet av å redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.