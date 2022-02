Milliardsmell for Schibsted etter Adevinta-fall

Selskapet tar tap på over 20 milliarder kroner knyttet til kursfallet i Adevinta.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund legger frem resultater for fjorårets siste kvartal. Vis mer

Schibsted leverer et brutto driftsresultat (ebitda) på 634 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 665 millioner kroner året før. Inntektene stiger til 3,94 milliarder fra 3,62 milliarder.

På forhånd var det ventet inntekter på 3,99 milliarder kroner og ebitda på 712 millioner, ifølge Bloomberg.

– Fjerde kvartal var et solid kvartal med 7 prosent underliggende inntektsvekst drevet av Nordic Marketplaces og News Media. Ebitda endte på 634 millioner kroner, 30 millioner under fjoråret drevet av høyere investeringer på tvers av konsernet, mens Marketplaces Norway leverte en sterk ebitda-vekst på 99 millioner fra året før, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund.

Selskapet foreslår å betale ut 2,0 kroner per aksje i utbytte for 2021, det samme som året før. Totalt utgjør det 469 millioner kroner.

Fortsatt usikkerhet rundt pandemien

– Som i resten av verden har COVID-19-pandemien hatt en betydelig innvirkning på økonomiene i våre markeder og deler av virksomheten vår, skriver Schibsted.

Selskapet påpeker at gjeninnhentingen har vært sterk takket være store krisepakker og gjenåpning av samfunnet, og at digitaliseringen har åpnet nye muligheter for Schibsted.

– Selv om det fortsatt er noe usikkerhet, er utviklingen i våre virksomheter de siste to årene, og de økonomisk prognosene for Norden oppmuntrende, heter det i rapporten.

Schibsted-aksjen har falt over 40 prosent det siste halvåret. Det samme har Adevinta, som Schibsted fortsatt eier 35 prosent av.

Schibsted skriver nå ned verdier på 20 milliarder kroner knyttet til børsfallet i Adevinta. Dermed ender resultat før skatt med et tap på 19,78 milliarder, mot ventet underskudd på 9,90 milliarder.

Men de er ikke alene. Såkalte vekstaksjer, der mange er høyt priset med forventninger til fremtidig inntjening, har falt kraftig, både på Oslo Børs og internasjonalt, tynget av pandemi og rentefrykt.

Vil doble digitale abonnementsinntekter

Schibsted gjør en rekke satsinger for å øke de digitale abonnementsinntektene, med mål om å doble disse til 2,6 milliarder kroner innen utgangen av 2025.

Selskapet opprettholder sitt mål på 8–12 prosent årlig inntektsvekst for de nordiske markedsplassene på mellomlang til lang sikt, og målet for nyhetsmediene for lav ensifret vekst, med en ebitda-margin på 10–12 prosent. Denne veksten krever også investeringer.

Mediekonsernet inkluderer blant annet Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende i Norge, og Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel finn.no.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.