Salmar vil kjøpe NTS i avtale verdt 15,1 milliarder kroner

Nok en laksegigant kaster seg inn i kampen om NTS.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Salmar vil legge inn et frivillig tilbud på å kjøpe alle aksjene i laksekonsernet NTS.

Tilbudet verdsetter NTS til 15,1 milliarder kroner, og er det høyeste budet som hittil har kommet på selskapet.

Tidligere har Mowi varslet et bud på 13,8 milliarder kroner.

Tilbudet innebærer at Salmar betaler 24 kroner i kontanter per aksje i NTS, i tillegg til at NTS-aksjonærene vil få 0,143241 Salmar-aksje per NTS-aksje de eier.

Salmar har sikret seg forhåndsaksepter for budet fra aksjonærer som eier rundt 23,6 prosent av aksjene i NTS. I tillegg har aksjonærer som eier rundt 26,5 prosent av aksjene gitt støtte til budet.

I tillegg til Salmar og NTS ble både Norway Royal Salmon, Frøy og Arctic Fish handelsstanset i påvente av meldingen om budet. Handelsstansene oppheves klokken 16.05.

Salmar mener at en sammenslåing med NTS vil gjøre det mulig å «realisere store synergier fra en mer effektiv utnyttelse av partenes felles ressurser».