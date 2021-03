Vil hente 1,4 mrd. til Norse-satsingen: Skal leie inn gamle Norwegian-Dreamlinere

Gründerne bak det nye flyselskapet Norse mener Norwegian viste at lavpris-langdistanse er mulig å få til. Nå har de ringt leasingselskapene som tapte store penger på Norwegian for å leie de samme flyene, til mange av de samme rutene.

Bjørn Tore Larsen, administrerende direktør i Norse Atlantic Airways Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Vi har lenge tenkt at man trenger en lavprisaktør over Atlanteren. Da Norwegian besluttet å legge ned, satte vi alle kluter til, sier Bjørn Tore Larsen, til E24.

Han er administrerende direktør i nystiftede Norse Atlantic Airways, som vil plukke opp hansken etter Norwegian. Selskapet vil nemlig begynne å tilby lavpris-langdistanse fra Europa – først til USA og etter hvert til Asia.

Selskapet vil på børs allerede i april og planlegger første flyging mot slutten av året.

– Hvis det var et tidspunkt å satse på, så er det nå. Dette er en unik mulighet, sier Larsen.

Med seg på laget har han kjente navn som Norwegian-gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise på investorsiden og Espen Høiby som driftsdirektør.

Larsen er selv største eier og kontrollerer foreløpig 63 prosent av aksjene. Kjos eier 15 prosent, mens Kise eier 12 prosent.

Les også OSM Aviation-gründer Bjørn Tore Larsen starter nytt flyselskap: Vil fly med Kjos og Kise over Atlanteren

Tidligere konsernsjef Bjørn Kjos (t.v.) og tidligere styreleder Bjørn Kise i Norwegian har nå investert i det nye flyselskapet som skal fly over Atlanterhavet. Vis mer byoutline Frode Hansen

Dreamlinerne må «bare» males om

Norse har ikke offentliggjort en spesifikk ruteplan, men nevner destinasjoner som New York, Los Angeles og Miami på amerikansk side, og London, Paris og Oslo på europeisk side.

Alle disse var betjent av Norwegians langdistansevirksomhet i sin tid. Norse ønsker også å ekspandere til Asia med tiden, noe Norwegian også har gjort med ruter til både Thailand og Singapore.

I tillegg til å velge mange av de samme rutene, skal Norse også bruke samme flytype – nærmere bestemt de samme flyene:

– Vi skal lease fly som Norwegian leaset tidligere. Vi overtar de i samme konfigurasjon (seteoppsett, journ.anm.). Det var et godt produkt og det er en fordel kostnadsmessig, sier Larsen.

– Vi har inngått intensjonsavtaler for ni fly og forhandler om ytterligere tre, sier han videre.

Ved å benytte flyene med samme konfigurasjon som Norwegian, slipper Norse og leasingselskapene dermed de store kostnadene som ville påløpt om man skulle bygget om Norwegians gamle Dreamliner-fly.

De har en økonomi og en premium økonomiklasse, mens det typiske i langdistanse er en to- eller tre-klassekonfigurasjon med business og økonomi, og premium som et tillegg.

Norse skal i hovedsak ta i bruk de større Dreamliner-flyene av typen 787–9, men også noen 787–8, ifølge Larsen.

– Hvordan var tonen hos leasingselskapene som har tapt så mye penger på Norwegian og disse flyene?

– Vi har blitt godt tatt vare på. Selvfølgelig har leasingselskapene tapt mye penger, men de er også avhengig av å få disse flyene i luften. Så vi har fått gode vilkår, sier Larsen.

Les på E24+ Norwegian sier farvel til Dreamliner-drømmen

Mener de trenger 1,4 milliarder

Norse opplyser at investorene allerede har tegnet seg for aksjer til en totalsum på 24 millioner dollar.

– Hvor mye kapital trenger dere for å få selskapet i luften?

– Vi skal ut i markedet og har et mål om å hente totalt 170 millioner dollar, sier Larsen og sier at dette inkluderer de 24 millionene som allerede er tegnet.

Det tilsvarer 1,4 milliarder kroner med dagens kurs. Ifølge Larsen skal dette være nok til å få minst ni fly i luften i første omgang.

Til sammenligning henter Flyr 600 millioner i forbindelse med deres børsnotering 1. mars.

Har troen på det skal gå

Langdistanse var i mange år et stort tapsprosjekt for Norwegian, men ledelsen hevdet at de klarte å få mange av rutene i pluss mot slutten – like før coronapandemien traff.

– Hvordan skal dere klare det som Norwegian og andre ikke klarte, nemlig å få en lønnsom langdistansesatsing innen lavpris?

– Jeg mener Norwegian ligger i den kategorien at de klarte det. På seks år bygget de opp markedsandeler og hadde status som det største utenlandske flyselskapet på Kennedy (flyplassen i New York, journ.anm.) og nest størst på LAX (Los Angeles, journ.anm.), sier Larsen og fortsetter:

– Men man må holde kostnadene nede og det er også veldig viktig at man er stor nok til å betjene de rutene man operere.

– Norwegian hadde et stort rutenett i Europa som kunne fôre flyene som skulle til USA og Asia. Hvordan skal dere håndtere det?

– Vi kommer til å inngå samarbeid med ulike flyselskap som vil feede oss. Det er en vinn-vinn for begge parter, sier Larsen, som ikke vil nevne navn.

Norwegian annonserte en avtale med amerikanske JetBlue om å feede hverandre trafikk, men samarbeidet ble aldri stort før coronapandemien traff. Norwegian samarbeidet i mange år med EasyJet, der man koblet Norwegians langdistanseruter med EasyJets europeiske rutenett.

– Dere bruker de samme flyene og planlegger de samme rutene. Hva er egentlig forskjellen denne gang?

– Det er først og fremst timingen. Vi skal starte med lave kostnader og er en rendyrket langdistanseaktør. Norwegian gjorde mye riktig, som vi skal gjøre så mye vi kan av, men de gjorde også ting vi ønsker å unngå, sier Larsen.

– Hva er de viktigste tingene man lærte?

– Lave kostnader er det viktigste, og så må man ha et godt produkt. Man må også sørge for god interopabilitet, sier Larsen.

– Og så handler det om at man må gå før man løper. Vi skal vokse gradvis og skal ikke sette «alt» i drift over natten, avslutter han.