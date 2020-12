Børsene i Europa stiger etter brexit-nyheter

De europeiske aksjemarkedene, og verdien av pundet, stiger på julaften etter meldinger om at en brexitavtale mellom EU og Storbritannia er nært forestående.

Pundet økte med 0,5 prosent mot dollar og euro i morgenhandelen. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB

Samtidig økte FTSE 100-indeksen i London med 0,2 prosent i den tidlige handelen på julaften.

I Paris hadde også CAC 40-indeksen en oppgang på 0,2 prosent i morgentimene, mens handelen i Frankfurt er julestengt.

Det er knyttet stor spenning til at en mulig handelsavtale mellom Storbritannia og EU, som kan komme på formiddagen julaften.

Styreleder Ian Cheshire i den britiske storbanken Barclays sier til BBC at en avtale vil gjøre det mulig for selskaper å planlegge framtiden.

– Jeg er veldig glad for at det ser ut til at vi kan fortsette med vår viktigste handelsforhold, sier han.

