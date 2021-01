Hydrogenaksjene på Oslo Børs skjøt opp 20 milliarder på én uke

Verdien på hydrogenselskapene på Oslo Børs er på kort tid sendt opp til 85 milliarder kroner. Forvalter mener man må være forsiktig med aksjene – som småsparerne er ville etter. Bærekraftsekspert forklarer hydrogenfeberen med Joe Bidens kommende makt.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraft i Nordea, følger det grønne skiftet tett. Vis mer byoutline Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det er hydrogenfest på Oslo Børs på nyåret, med svære aksjehopp siden årsskiftet. Den første uken med handel endte slik:

Samlet var markedsverdien til disse selskapene på 65 milliarder kroner da børsen stengte før nyttår, mens tallet er på 85 milliarder kroner før børsåpning mandag.

Det kraftige bykset, både på nyåret og gjennom fjoråret, skjer til tross for at hydrogenselskapene ikke har noe nevneverdig inntjening å vise til. Det er heller ikke ventet store overskudd i nærmeste fremtid.

Biden-jubel

Mye av hydrogenutviklingen forklares med den grønne bølgen som tok Oslo Børs med storm i fjor, med massive pengeinnsprøytninger. Men der oppgangen i flere av disse aksjene har dabbet noe av på grunn av luftig prising, fortsetter hydrogenoppgangen i full fart.

– Hydrogen har virkelig våknet til live. Jeg tror det er mye kapital som søker hydrogen fordi man ser at det grønne skiftet kommer og man ser at det satses stort, blant annet i EU, sier sjefanalytiker for bærekraft, Thina Saltvedt, i Nordea til E24.

– Men selv om det er mye kapital, så er det ikke nok gode prosjekter i dag. Derfor er det selvfølgelig en fare og man skal se an prosjektene på sikt. Noe av det viktigste nå er at man får fortgang i infrastrukturen, som mangler i dag, og at det satses fra politisk hold slik at man får ned kostnadene raskere, legger hun til.

Det aller siste hydrogenhoppet er det i stor grad den kommende presidenten i USA, Joe Biden, som står bak.

– Biden ønsker å satse på hydrogen og vil også bruke det grønne skiftet til å skape arbeidsplasser. Han ønsker å ta opp kampen med land som har kommet lenger, slik som Japan og Sør-Korea, og skape en grønnere industri, men også grønnere transport. Når han også sikrer majoriteten i både Senatet og Kongress, blir det mye enklere for ham å få gjennom politikken. Det vil også bety at kostnadene vil komme ned raskere, ved at det blir mer forskning, forklarer Saltvedt.

Tidligere oljeanalytiker Thina Saltvedt har nå ansvaret for bærekraftsanalyse i Nordea. Vis mer byoutline Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hun følger med på hydrogenutviklingen og mener det fremstår som svært spennende for verdens grønne omdreining.

– Blant det spennende med hydrogen er at det kan brukes til transport ved både lastebiler, skip og fly. Man ser at bølgen Norge har vært med på å skape med elektrifisering av transport, kanskje ikke er det beste på langdistanse, sier bærekraftseksperten.

Forvalter: – Ønsker å ha en eksponering

Blant de mer profilerte investorene og fondsforvalterne som investerer på Oslo Børs er det noen som har inngått større veddemål, noen som er svært negative og holder seg helt unna, mens andre har mindre posisjoner i enkeltselskaper.

I Hexagon Purus og Nel er flere Alfred Berg-fond investert. Forvalterne tok noe gevinst i sistnevnte i sommer, men har altså fortsatt penger i potten.

– Det er vanskelig å forsvare prisingen isolert sett. Så man skal være forsiktig med den type aksjer og ikke ha for mye av det, sier forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg til E24.

– Bør man være med videre eller er det på tide å ta gevinst?

– Man ønsker å ha en eksponering mot hydrogen. Så man må gjøre begge deler, svarer Eriksrød.

Senior fondsforvalter i Alfred Berg, Leif Eriksrød. Vis mer byoutline Adrian Nielsen.

Hydrogenaksjene er priset til skyhøye multipler. Det betyr at aksjene koster mye per krone selskapet tjener – på grunn av kursoppgang, men lav inntjening.

– Dette er det store blant de norske aksjene, men jeg har vanskelig for å forstå det. Det er ganske store tall og det er ingenting som matcher disse aksjekursene. Jeg synes det er vanskelig å finne de store driverne og å forstå at denne prisingen skal være der langsiktig, sa investeringsdirektør Robert Næss i Nordea, til E24 på slutten av fjoråret.

– Blitt voldsomt omsatt

Småsparere har blitt en langt større aktør på Børsen gjennom det siste året, og ved flere tilfeller har de fått skylden for både store kurshopp og kursfall.

Hydrogenaksjer er noe de fyller opp porteføljene sine med.

– Det har vært meget populært blant våre kunder i lang tid, forklarer investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Nettmegleren har en rekke norske småaksjonærer på kundelisten, og Johannesen følger med på handelsstatistikken.

– Ledestjernen her er Nel, som over lang tid har hatt mange aksjonærer og vært omsatt mye blant våre kunder, sier han.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet. Vis mer byoutline Nordnet

Samtidig har småsparerne fattet interesse for de noenlunde ferskt noterte Euronext Growth-selskapene Everfuel og Hydrogenpro.

– De har blitt voldsomt omsatt blant våre kunder, forteller Johannesen.

Han legger til at Spetalen-aksjen Saga Pure, som investerer i blant annet hydrogenaksjer, også er en favoritt – slik E24 tidligere har omtalt.

– Har nok spredd seg til resten av verden

Det er ikke bare i Norge det er hydrogenfeber på børs.

Wall Street-noterte Plug Power, som heller ikke leverer overskudd, har nå en markedsverdi på rett i underkant av 25 milliarder dollar, eller 210 milliarder kroner.

Bare fra onsdag sist uke og til børslutt fredag bykset hydrogenaksjen over 50 prosent, i kjølvannet av at det koreanske konglomeratet SK Group kjøpte en eierandel på 10 prosent for 1,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

– Det har nok spredd seg til resten av verden og sendt opp aksjene der også, forklarer Alfred Berg-forvalter Eriksrød.

For ett år siden var markedsverdien til Plug Power på en milliard dollar.

