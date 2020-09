Fant ikke kjøpere til boreselskap – så kollapset markedet

Maersk Drilling har rast 74 prosent siden fjorårets børsnotering. Konsernsjef Jørn Madsen er travelt opptatt med å kutte både ansatte og klimagassutslipp.

KUTTER VIDERE: Maersk Drilling har måttet si opp hundrevis av ansatte etter vårens oljepriskrakk. Nå lanserer selskapet en plan for å kutte utslipp fra sin borevirksomhet med 50 prosent. Vis mer byoutline Niels Christian Vilmann / Ritzau Scanpix

Publisert: Oppdatert: 18. september 2020 07:26 , Publisert: 18. september 2020 07:00

– Med vår balanse og tilgang til likviditet kan vi fortsatt tåle en ganske lang periode med svake markeder før det kommer et oppsving. Vi slutter fortsatt kontrakter som sørger for cash inn, på fornuftige ratenivåer, sier Jørn Madsen, konsernsjef i Maersk Drilling til E24.

Det danske industrikonglomeratet A.P. Møller Maersk klarte ikke finne en kjøper til sin offshore boreriggvirksomhet, og derfor ble Maersk Drilling i stedet spunnet ut og notert på København-børsen i april 2019. Aksjene i det nye selskapet, også kalt «The Drilling Company of 1972», ble delt ut pro-rata til eierne i A.P. Møller Maersk.

15 måneder senere er det nok mange som river seg i håret over at man ikke klarte å sikre et salg av butikken. En coronadrevet oljepriskollaps siden mars 2020 har ført til ytterligere svekkelse i oljeservicemarkedet, og sendt Maersk Drilling-aksjen ned over 74 prosent.

Verdier for over 24 milliarder norske kroner er forduftet på veien.

Omfattende jobbkutt i Norge

Denne uken presenterte Madsen selskapet for investorer under Paretos årlige energikonferanse.

Ved siste flåteoppdatering i august var kun 55 prosent av selskapets flåte på totalt 22 jackup rigger og boreskip, sikret oppdrag utover tredje kvartal 2020.

Ifølge Madsen er rundt to tredjedeler av selskapets aktive flåte stasjonert i Nordsjøen for øyeblikket.

– Norge og Nordsjøen er en sentral region for oss, og et av stedene man fortsatt har et fornuftig aktivitetsnivå til tross for den nedgangsperioden vi har vært gjennom, sier Madsen.

I april måtte han levere den tunge beskjeden om varslet oppsigelse av 250–300 offshoreansatte i Nordsjøen, etter at selskapet hadde besluttet å sende flere rigger i opplag. I den norske virksomheten måtte 100 personer gå.

Les også Mærsk Drilling sier opp 100 ansatte

I mai fulgte så en ny kuttrunde av 150–170 ansatte onshore, fordelt på den globale virksomheten.

– Vi har måttet redusere bemanningen for å tilpasse oss markedene og et lavere aktivitetsnivå, men vi besluttet samtidig å skjerme en gruppe på 25 personer i vår innovasjonsavdeling, sier Madsen.

Verre hos konkurrentene

Maersk Drilling rapporterte et tap før skatt på nær 14 milliarder kroner for første halvår 2020, etter en heftig nedskrivning av eiendeler knyttet til oljeprisfallet.

Med 10 milliarder kroner i nettogjeld og en markedsverdi av egenkapitalen på 8,3 milliarder kroner er imidlertid selskapet bedre stilt enn en av sine største konkurrenter, John Fredriksen-dominerte Seadrill, som har over 63 milliarder kroner i rentebærende gjeld og prises til litt over en kvart milliard kroner på Oslo Børs.

Les også Analytiker: Riggkjempenes verdier vil barberes langt mer

Seadrills styreleder Glen Rødland bekreftet onsdag overfor Dagens Næringsliv at det går mot en ny runde med restrukturering for riggkjempen, tre år etter at selskapet sist søkte om konkursbeskyttelse i en såkalt Chapter 11-prosess.

– Vi arbeider med våre kunder og legger langsiktige planer. Så har vi heller ikke en så presset balanse som flere av våre konkurrenter, og det gjør at jeg kan bruke mesteparten av min tid med kundene og sikre leveransene, sier Madsen.

Les også Analytiker øyner nordisk riggsammenslåing: – Må raskt ta grep for å holde tritt

TØFFE TIDER: Et helikopter ankommer boreriggen Maersk Invincible i Nordsjøen i oktober 2019. Et drøyt år senere står nær halvparten av selskapets rigger uten arbeid. Vis mer byoutline Niels Christian Vilmann / RITZAU SCANPIX

Skal kutte utslippene med 50 prosent

Maersk Drilling offentliggjør fredag en ny bærekraftsstrategi, som inkluderer et mål om å senke intensiteten av CO₂-utslipp fra boreoperasjonene med 50 prosent innen 2030.

– Klimaendringer er en av de største utfordringene samfunnet vårt står overfor i dag, og vi ønsker å gjøre vår del for å adressere dette, sier Madsen.

– Nå er det vel ikke utslipp fra selve oljeboringen som er det største klimaproblemet, men heller forbrenningen av sluttproduktet?

– Vi løser ikke verdens CO₂-problematikk ved å få ned utslippene fra våre borerigger. Samtidig er dette en global utfordring der alle må gjøre sin del, og dette er vårt bidrag. Verden kommer til å trenge olje og gass i mange år før vi kommer dit at alternative energikilder kan dekke energiforbruket vårt, sier Madsen, og legger til:

– Vi snakker ikke kun om energi, men også velferd og å kunne løfte flere ut av fattigdom. Her vil olje og gass spille en rolle i mange år fremover.

Maersk Drilling forventer å nå halve utslippskuttmålet gjennom mer effektive boreoperasjoner, mens resten vil oppnås gjennom innovasjon og nye løsninger.

Her kan du lese mer om Maersk Drilling Seadrill Nordsjøen Rigg CO2