Drama i Merkur-selskap: Lifecare-partner kobles til gigantskandale

Bergen-baserte Lifecare trodde de hadde funnet en solid partner til å videreutvikle selskapets innovative sensorteknologi. Nå er det vesle Merkur-selskapet i stedet viklet inn i en Europas største svindelsaker gjennom tidene.

PARTNER I TRØBBEL: Daværende Lifecare-styreleder Christian Saure (med bjellen) og styremedlem Joacim Holter (ytterst til venstre, nå CEO) jublet for selskapets Merkur-notering i 2018. Nå viser det seg at partneren de fant for selskapets teknologiutvikling i 2019 muligens ikke har rent mel i posen. Vis mer byoutline Trond Reidar Teigen / NTB

Publisert: Publisert: 7. november 2020 09:59

I januar gikk Merkur Market-noterte Lifecare sammen med det sveitsiske investeringsselskapet IMS Capital Partners om etableringen av et fellesforetak for videreutvikling av Lifecares teknologi.

Det fikk navnet Digital Diagnostics AG (se faktaboks under), og IMS skulle i henhold til avtalen skyte inn 75 millioner kroner i selskapet.

I forrige uke ble IMS Capital Partners-sjef Aleksander Vucak pågrepet av tysk politi i München. Ifølge avisen Süddeutscher Zeitung er han siktet for underslag av 2,5 millioner euro.

En annen tysk avis, Augsburger Allgemeine, skriver at Vucak har tette bånd til Jan Marsalek, tidligere finansdirektør i Wirecard.

Wirecard gikk konkurs i sommer etter å ha meldt at det ikke kunne redegjøre for et beløp tilsvarende 20 milliarder kroner. Marsalek har forsvunnet i kjølvannet av skandalen, og er etterlyst av Interpol.

Ifølge Süddeutscher Zeitung mistenker tyske etterforskere at midlene i IMS Capital Partners har kommet direkte fra Wirecard-toppen Marsalek. Vucaks advokat har ikke ønsket å gi kommentarer til avisen av hensyn til den pågående etterforskningen.

Augsburger Allgemeine henviser kun til en person omtalt som «V», men bekrefter at vedkommende er toppsjef i IMS Capital Partners. Vucak og IMS er også tidligere blitt koblet forretningsmessig til Marsalek av tyske Manager Magazin og Welt.

Lifecare-sjef Joacim Holter bekrefter Vucaks arrestasjon og detaljene i siktelsen overfor E24.

– Jeg ble selvsagt overrasket, men er ikke i posisjon til å gjøre annet enn å notere meg at han ble arrestert, og at dette nå går sin rettslige gang i Tyskland, sier Holter til E24.

Dette er Digital Diagnostics (Digid) Tysk selskap stiftet i desember 2019 av IMS Capital Partners (50,1 prosent), Lifecare AS (25 prosent) samt styremedlemmer og ansatte (24,9 prosent).

15. januar 2020 annonserte Lifecare etableringen av Digid som et joint venture mellom Lifecare og IMS, med den hensikt å finansiere ferdigstillelsen av Lifecares sensorteknologi Sencell, samt utforske nye anvendelsesområder for teknologien.

IMS skulle spytte inn 75 millioner kroner i Digid til dette formålet. Som gjenytelse skulle Lifecare gi Digid en ikke-eksklusiv lisens for sin teknologi og patenter på alle forretningsområder utover sitt eget (diabetes).

«Lisensen er ikke eksklusiv for Digid, men Digid forventer store verdiskapninger som følge av umiddelbar tilgang på Lifecareteknologien», het det i børsmeldingen fra Lifecare 15. januar.

Så kom koronaviruset, og en helt ny forretningsmulighet åpenbarte seg. I april lanserte Digid en satsing på hurtigtester for covid-19 , og skal angivelig ha kommet langt i utviklingen. Vis mer vg-expand-down

SIKTET: IMS Capital Partners-sjef Aleksander Vucak. Vis mer byoutline Twitter

Milliardtransaksjon vakte oppsikt

IMS overdro sine aksjer i Digid til et annet Vucak-kontrollert selskap, Human Data AG, i mars 2020.

I midten av oktober ble Holter varslet om at Human Data hadde byttet bort en eierpost i selskapet i en transaksjon der Digid ble verdsatt til hele 868 millioner dollar, vel 8,3 milliarder kroner.

Transaksjonen, der ingen kontanter byttet hender, ble møtt med hoderysting hos Lifecare. Riktignok var Digid i gang med å utvikle en lovende hurtigtest for korona, men sto fortsatt uten inntekter eller et kommersielt produkt.

Lifecare rykket ut med en egen børsmelding om transaksjonen 20. oktober. Saken ble viet stor oppmerksomhet av Finansavisen, som kunne konstatere at Lifecares eierandel på 25 prosent i Digid ble priset til to milliarder kroner, til tross for at førstnevnte hadde en børsverdi på under en halv milliard.

– Vi ønsker ikke å kommentere hvordan vi vurderer verdien av Lifecares aksjepost i Digid – ut over å konstatere at aksjeposten har et spennende potensiale, uttalte Holter til Finansavisen på det tidspunktet.

Fredag denne uken bekreftet Lifecare i en børsmelding at generalforsamlingen i Digid har besluttet å ikke godkjenne den nevnte byttetransaksjonen til Human Data fra oktober.

– Beslutningen er tatt i tråd med forutsetninger i selskapets aksjonæravtale, sier Holter.

Var aktiv i forhandlingene Lifecare-sjef Joacim Holter satt tidligere i selskapets styre. Sammen med daværende styreleder Christian Saure og styremedlem Christian Hysing-Dahl deltok han dermed aktivt i forhandlingene med Vucak om Digid-avtalen.

Hysing-Dahl er for øvrig tidligere styreleder i Stiftelsen Betanien i Bergen, der en prest og tidligere leder i februar 2015 ble dømt til fengsel i tre år for underslag av over 15 millioner kroner, bedrageri og sexkjøp i utlandet.

Hysing-Dahl og det øvrige styret valgte å trekke seg etter kraftig press fra ansatte, som blant annet kritiserte styret for manglende kontroll og oppfølging av faresignaler underveis. Vis mer vg-expand-down

UTVIKLER KORONATEST: Lifecares Joacim Holter viste frem en prototype på Digital Diagnostics hurtigtest for korona til Bergens Tidende i september. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Har fått pengene på konto

Vucak var styreleder i Digid inntil august, før han inntok en ny rolle som nestleder. Holter har vært styremedlem i selskapet siden i sommer.

Da det øvrige Digid-styret ble gjort kjent med Vucaks arrestasjon, ble det umiddelbart innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Her ble Vucak kastet fra styret, og erstattet av den sveitsiske advokaten Manuel Vogel, som nå representerer Human Data.

Ny styreleder i Digid er Nicolaus von Rintelen, som gjennom sitt selskap VRV kontrollerer 20 prosent av Digid etter å ha blant annet kjøpt aksjer av Human Data tidligere i sommer.

Holter bekrefter at Digid har fått hele det avtalte beløpet på 75 millioner fra IMS inn på konto.

«EUROPE’S MOST WANTED»: Tidligere Wirecard-topp Jan Marsalek er ettersøkt av Interpol, mistenkt for milliardsvindel. Vis mer byoutline BKA / BKA

– Det er viktig for meg å påpeke at IMS har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen og tilført Digid driftskapital i henhold til avtale. Vi er glade for at investorer har overholdt sine forpliktelser. Etter min mening har eierne av Digid handlet resolutt i håndteringen av situasjonen rundt Aleksander Vucak, sier Holter.

Han beskriver det som «høyst uheldig at en av mange investorer har blitt stilt i dårlig lys».

– Vi vil samarbeide med alle rettslige instanser i Tyskland, men har foreløpig ikke hørt noe. Vi regner med at dette ikke har noe med oss å gjøre, men er for retten i Tyskland, sier Holter.

– Er det en risiko for at pengene fra IMS er utbytte fra kriminelle handlinger, som Digid kan bli nødt til å betale tilbake?

– Vi har hverken kunnskap om eller indikasjoner på at midler fra IMS kan mistenkes å være utbytte fra kriminelle handlinger. Vi kan ikke inngi oss på spekulasjoner rundt dette. Rykter er per definisjon en usikker informasjonskilde, sier Holter.

Han understreker at han ikke har noe kunnskap om forholdet mellom tysk politi, Jan Marsalek og Wirecard.

– Vi har aldri hatt noe som helst med Jan Marsalek å gjøre, sier Holter.

– Gjorde et godt inntrykk

– Hvilket inntrykk fikk dere av Vucak i forhandlingene? Var det noen røde flagg?

– Vukac gir et fremoverlent og godt, profesjonelt inntrykk. Han er kunnskapsrik og fremstår som erfaren innen oppbygging av tech-selskaper. Det var ingen røde flagg underveis, sier Holter.

Han opplyser at IMS var representert av Taylor Wessing – som han beskriver som et velrenommert globalt advokatfirma.

– Vi var representert av advokatfirmaet Thommessen som juridisk rådgiver i avtaleforhandlinger etter at term-sheet var inngått. Forhandlingene var profesjonelle og ryddige, noe som er en klar forutsetning for å inngå et samarbeid om et joint venture firma, sier Holter.

Han og det øvrige styret i Lifecare hadde kjent til IMS siden 2018 gjennom CantiMed UG, et selskap som Lifecare eier 50 prosent av.

Holter vil ikke ta selvkritikk på vegne av styret for at Vucaks uegnethet som partner ikke ble avdekket på et tidligere tidspunkt.

– Hvorfor er ikke arrestasjonen av Vucak blitt meldt til markedet?

– Vi vurderer ikke dette som en meldepliktig opplysning. Alle de involverte har overholdt sine investeringsforpliktelser. Saken gjelder en som har tidligere vært involvert i selskapet men som gikk ut umiddelbart da vi ble kjent med saken, sier Holter.

Han opplyser videre at Vucak hverken har direkte eller indirekte bestemmende innflytelse i Digid.

– IMS overførte sine aksjer til Human Data i mars 2020, og forhold rundt IMS har følgelig heller ingen betydning for verdsettelsen av Lifecare, sier Holter.

OVERRASKET: Lifecare-sjef Joakim Holter så ingen røde flagg i forhandlingene med Aleksander Vucak. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Involvert i ny konkurs

I slutten av oktober måtte et annet Wirecard-tilknyttet selskap melde oppbud, München-baserte GetNow. Selskapet hadde satset på det voksende markedet for hjemlevering av dagligvarer gjennom et samarbeid med gigantkjeden Metro.

Ifølge Augsburger Allgemeine var IMS Capial Partners den nest største aksjonæren i Getnow med 38,7 prosent. Getnow Holding Limited, basert på Isle of Man og med ukjent eierskap, satt på 44,2 prosent av aksjene.

Ifølge Süddeutscher Zeitung er det mistanke om at Marsalek kan ha investert penger i GetNow gjennom Vucak eller holdingselskapet, men at det er usikkert om midlene stammer fra Wirecard eller annet hold.

Augsburger Allgemeine kobler pågripelsen av Vucak direkte til den pågående etterforskningen av Marsalek og Wirecard. Ifølge avisen leide IMS Capital Partners et kontorlokale i Marsaleks luksuriøse villa i Prinzregentenstrasse i München.

E24 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Aleksander Vucak via hans private telefonnummer.

En telefonsvarer fra Vodafone opplyser at abonnenten er utilgjengelig for øyeblikket, men er blitt underrettet om vårt anrop via SMS.

