Største fall på Wall Street på tre måneder – Koss følger Gamestop til himmels

Wall Street falt kraftig etter sentralbanksjef Jerome Powells tale. Gamestop trosset imidlertid nedgangen, og skjøt videre oppover.

Vis mer byoutline Courtney Crow / New York Stock Exchange

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Onsdag endte Wall Street med et kraftig fall:

Dow Jones ned 2,05 prosent

S&P 500 ned 2,56 prosent

Nasdaq ned 2,61 prosent

Nedgangen er den verste Wall Street har sett på tre måneder, da de tre indeksene falt mer enn tre prosent hver 28. oktober.

Den amerikanske sentralbanken annonserte klokken 20 at styringsrenten i USA holdes uendret, og sentralbanken vil kjøpe obligasjoner verdt 120 milliarder dollar hver måned fremover.

I en tale en halvtime senere var sentralbanksjefen tydelig på at pandemien fortsetter å tynge den økonomiske aktiviteten, og utgjør en betydelig risiko for de økonomiske utsiktene.

– Tiden det ser ut til å ta for økonomien og sysselsettingen å komme tilbake har de siste månedene forverret seg, spesielt i de bransjene som er hardt truffet av pandemien, skriver sentralbanken i en uttalelse.

Sentralbanken legger til i sin uttalelse viktigheten av at vaksinasjonen går raskt, en detalj Fed ikke hadde med i sin forrige uttalelse, ifølge CNBC.

Les også Fed holder styringsrenten uendret

Biden-administrasjonen følger med på utvikling

Samtidig fortsatte videospill-aksjen Gamestop himmelferden, og steg ytterligere 130 prosent onsdag kveld.

– Dette er en tungvektskamp som er verdt å følge med på, skriver analysesjef Ihor Dusaniwsky i analysebyrået S3 Partners i et notat.

På den ene siden står hobbyinvestorer som presser prisen opp, på den andre står oppkjøpsfond som så langt har tapt over 40 milliarder kroner.

Onsdag kveld kom også Det hvite hus på banen.

– Vårt økonomiske team, inkludert finansminister Yellen og andre, overvåker situasjonen, sier pressesjef Jen Psaki i Det hvite hus til MarketWatch.

– Det er for øvrig en god påminnelse om at aksjemarkedet ikke er det eneste som kan fortelle oss om hvor sunn økonomien er, sier hun videre.

Også andre selskap stiger kraftig etter å ha fått oppmerksomhet på nettforumet Reddit. Blant dem finner vi hodetelefonprodusenten Koss som skyter opp hele 475 prosent. Siden fredag forrige uke har aksjen skutt opp mer enn 1.700 prosent.

Tesla faller før resultat

Etter børsen stengte var det duket for kvartalsrapporter fra Tesla, Apple og Facebook. Aksjene var henholdsvis ned 1,78 prosent, ned 0,47 prosent, og ned 3,44 prosent.

Boeing publiserte før børsåpning sin siste kvartalsrapport for 2020. Flyselskapets resultat etter skatt raste til minus 8,4 milliarder dollar, slik at det totale tapet for 2020 ble 11,9 milliarder dollar. Det er mer enn Boeing noen gang har tapt før.

Samtidig har Boeings 737 Max-fly fått grønt lys til å fly i Europa.

Boeing-aksjen sank 3,97 prosent i løpet av dagen.

Microsoft og Starbucks publiserte kvartalsrapporter etter de amerikanske børsene stengte i går.

Microsofts skytjenester ga kraftig omsetningsvekst. Inntekter på 43 milliarder dollar slo analytikernes forventninger og tilsvarer en topplinjevekst på hele 17 prosent.

Mens aksjemarkedene var åpne steg Microsoft-aksjen 0,55 prosent.

Starbucks’ omsetning svekket seg fem prosent i fjerde kvartal, til tross for at selskapet åpnet flere kaffebarer. Samtidig overrasket selskapet analytikerne med en høyere inntjening per aksje enn forventet.

Starbucks-aksjen falt 6,90 prosent.

Oljeprisen faller til 55,52 dollar fatet nordsjøolje, en nedgang på nesten én prosent.

Les også Rekordtap for Boeing i fjor

Les også Boeings 737 Max-fly får grønt lys til å fly i Europa

Les også Microsofts skytjenester ga kraftig omsetningsvekst

Les også Den amerikanske sentralbanken med ny rentebeslutning