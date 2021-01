Apple knuser seg gjennom milepæl

Teknologigiganten knuste rekorder i fleng. Selskapet solgte iPhone for 567 milliarder kroner.

Apple legger bak seg et første kvartal der inntektene for første gang passerte milepælen 100 milliarder dollar, og ikke nok med det, den passerte likså greit 110 milliarder dollar i samme slengen.

I løpet av fjorårets tre siste måneder omsatte Apple for hele 111 milliarder dollar, en oppgang på 21 prosent fra 91,8 milliarder dollar i samme periode året før.

Resultatet havnet på 28,8 milliarder dollar, opp fra 22,2 milliarder året før. Resultatet per aksje havnet dermed på 1,68 dollar.

Aldri tidligere har Apple hatt et mer lønnsomt kvartal, ifølge Wall Street Journal.

På forhånd ventet analytikerne at selskapet ville legge frem et resultat på 1,42 dollar per aksje, og inntekter på 103,12 milliarder dollar.

Apple opererer med avvikende regnskapsår. Dette betyr at regnskapsåret for teknologigigantens del starter i oktober og avsluttes i utgangen av september hvert år.

Solgte iPhone for mer enn Equinors markedsverdi

Som alltid var det knyttet stor spenning til salget av smarttelefonen iPhone i fjerde kvartal. Men denne gangen var spenningen om mulig større enn i et normalt første kvartal. Dette fordi selskapets nye modeller først ble lansert en måned senere enn normalt i fjor.

Det virker å være liten tvil om at det var etterlengtet for kundene. I løpet av første kvartal solgte iPhone for hele 65,6 milliarder dollar, tilsvarende 567 milliarder kroner etter dagens dollarkurs.

Til sammenligning verdsettes Norges mest verdifulle selskap, oljekjempen Equinor, til 508 milliarder kroner etter onsdagens handel på Oslo Børs.

Men også på andre fronter falt rekordene. Såkalte wearables, som inkluderer Airpods, hadde en omsetning på 12,9 milliarder dollar, opp fra 10 milliarder året før.

Apples tjenester hadde også et rekordkvartal en omsetning på 15,8 milliarder dollar, opp fra 12,7 milliarder dollar.

Cook: Kunne vært bedre

Tross den meget sterke veksten i de fleste segmenter virker ikke Apple-sjef Tim Cook å være helt fornøyd.

Til CNBC sier han at resultatet kunne vært bedre om det ikke var for coronapandemien og nedstengninger som har tvunget Apple til å stenge butikker.

– Når du tar butikkene ut av ligningen, spesielt for iPhone og wearables, tynger det salget, sa Cook.

For fjerde kvartal på rad kommer selskapet ikke med noen nye anslag for det inneværende kvartal. Selskapets ledelse har foreløpig heller ikke kommet med noen kommentarer rundt hvordan året har startet.

