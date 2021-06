Svære investorer om kryptovaluta: «Rottegift»

Institusjonelle investorer holder seg i stor grad unna kryptohandel og vil fortsette med dette, ifølge en undersøkelse. Nær alle tror kryptoverdenen er preget av svindel.

Kryptovaluta har på nytt fått vind i seilene i år, med massiv omtale og en tidvis voldsom oppgang for både den største av dem, bitcoin, og flere av de andre.

Den siste måneden har riktignok kursene falt tungt tilbake, der bitcoin-nivået nå ligger på rundt samme sted som ved årsskiftet.

I markedet er kryptosynet delt.

En undersøkelse gjort av den amerikanske storbanken JP Morgan viser at kun ti prosent av institusjonelle investeringsselskaper handler i kryptovaluta, skriver Reuters og CNBC.

Venter tøffere regulering

En tredjedel av de spurte investorene karakteriserer krypto som «rottegift», og deler dermed synet til investeringsguruen Warren Buffet, som tidligere har uttalt at «bitcoin er som å kvadrere rottegift».

Ytterligere 16 prosent mener også at krypto er et midlertidig blaff.

Det kommer også frem at 80 prosent av de spurte som ikke investerer i digitale valutaer, heller ikke har planer om å gjøre dette, skriver Reuters og CNBC. På privaten handlet imidlertid 40 prosent av investorene i krypto.

81 prosent av investorene venter hardere kryptoregulering, i tillegg til at 95 prosent øyner at kryptoverdenen «til en viss grad» er preget av svindel eller at det er «veldig utbredt», fremgår det.

Undersøkelsen ble gjort under en JP Morgan-konferanse der 3.000 investorer fra rundt 1.500 institusjoner deltok.

Nye grep fra Kina

Tirsdag bikket bitcoin-kursen under 30.000 dollar for første gang siden januar, men har siden steget til rundt 34.000 dollar

Grensen på 30.000 dollar blir sett på som viktig for utsiktene til bitcoin fremover, skriver Bloomberg. Ifølge CNBC har flere investorer advart om at prisen kan falle videre, dersom den bikker under nivået.

Bitcoin-prisen falt også på mandag denne uken, da det kom meldinger om at Kina fortsetter å slå ned på handelen med kryptovaluta.

Ifølge Bloomberg har de kinesiske myndighetene bedt betalingsplattformen Alipay og banker i Kina om å slutte å tilby tjenester knyttet til handel med kryptovaluta.

I tillegg har myndighetene stanset kryptoutvinningen i den kinesiske provinsen Sichuan, ifølge Reuters.