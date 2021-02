Bitcoin til nye høyder: – Føles lite sjokkerende

Verdens største kryptovaluta har passert en historisk milepæl med en verdi på over 50.000 dollar tirsdag ettermiddag.

EKSPLOSIV: Verdien til bitcoin har eksplodert de siste månedene. Vis mer byoutline NICOLAS TUCAT / AFP

Ifølge tall fra Coinmarketcap skjedde dette like etter 13.30 norsk tid. Kryptovalutaen ble da verdsatt til 50.228,24 dollar per stykk.

– Det er jo nesten overraskende hvor lite sjokkerende det føles å gå forbi 50.000, sier daglig leder i Arcane Crypto, Torbjørn Bull Jenssen, og legger til:

– Momentet man ser i markedet, og de aktørene som har kommet inn det siste tre-kvart året gir en følelse av at dette ikke er overraskende.

Nyhetsdrevet oppgang

Grunnen til at han ikke er overrasket er at prisoppgangen primært har vært nyhetsdrevet i motsetning til i 2017.

- Det er mye eufori i markedet, mye kjendiser, sosiale medier og folk som hopper inn og ut av trades og tjener penger raskt. Det elementet gir assosiasjon til situasjonen i 2017.

Det er stor aktivitet blant småinvestorene i bitcoin, og de drives ofte inn av at det er momentum i kursen.

- Men under småinvestorene er det noe mye mer robust enn så lenge i utviklingen vi ser.

Så sent som i september 2020 var bitcoin nede i 10.000 dollar.

Musk og co.

Kryptovalutaen er stadig den mest populære globalt sett. Flere store selskaper har den siste tiden tatt bitcoin til sitt bryst, som er med på å forklare oppgangen, skriver CNBC.

Blant de mest profilerte selskapene finner vi Tesla, med grunnlegger Elon Musk i spissen. Han har omfavnet kryptovalutaer som konsept, og delt velvillig om sin entusiasme for både bitcoin og dogecoin.

Forrige uke ble det klart at elbilprodusenten investerte 1,5 milliarder dollar i den førstnevnte valutaen, og bitcoin-kursen steg til en ny rekord på over 43.000 dollar. Nå er rekorden altså slått med solid margin.

Bull Jenssen trekker frem at oppgangen startet allerede i mai i fjor, da Paul Tudor Jones, som er en anerkjent investor, sa at hans fond hadde allokert mellom én og to prosent til bitcoin.

— Etter det fikk vi bølgen noen måneder senere, da neste runde med investorer fulgte Tudor Jones. Siden har vi sett nye institusjonelle og store aktører som kom i stadig nye bølger.

