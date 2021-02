Avis: Mowi-leverandører må slakte 8,3 mill. småfisk i Canada

Mowi Canada West forventer å gå glipp av 195 millioner dollar i inntekter etter Canadas beslutning om å utfase flere anlegg på vestkysten, ifølge Langley Advance Times.

På grunn av beslutningen må tre smoltanlegg som leverer til selskapet slakte 8,3 millioner småfisk, skriver lokalavisen Langley Advance Times.

Årsaken er at det ikke finnes noen andre produksjonslokaliteter å flytte dem til, forteller HR- og kommunikasjonsdirektør Dean Dobrinsky i Mowi Canada West.

– Det kommer til å bli en forferdelig opplevelse for oppdretterne på settefiskanleggene, som har tatt vare på, matet og sørget for at fisken var sunn. Nå er vi nødt til å be de samme ansatte om å ta livet av fisken, sier Dobrinsky til avisen.

Avgjørelsen om å fase ut oppdrettslisenser rundt Discovery Islands ble tatt av hensyn til den lokale urbefolkningen, som er bekymret for negativ påvirkning på villaks i området.

I januar skrev Salmonbusiness.com at Mowi sammen med Cermaq tar beslutningen til retten. Både Mowi Canada West og Cermaq Canada sa ifølge nettstedet at de vil måtte kutte i arbeidsstyrken i lys av den planlagte utfasingen.

