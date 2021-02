Orkla vil dele ut milliardutbytte

Veksten fortsatte for merkevarekjempen i fjerde kvartal, men nedskrivninger tynget resultatet. Orkla-styret vil foreslå at utbyttet økes til 2,75 milliarder kroner.

Orkla har hatt solid vekst i 2020 etter at dagligvarehandelen har økt i kjølvannet av pandemien, og veksten fortsatte i fjorårets siste kvartal.

Omsetningen landet på 12,62 milliarder kroner i fjerde kvartal, viser kvartalsrapporten torsdag.

Det er opp fra 12,02 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor.

– Vi hadde betydelig vekst i den tradisjonelle dagligvarekanalen som følge av at forbrukerne reiser mindre og tilbringer mer tid i egne hjem, sier Orkla-sjef Jaan Ivar Semlitsch.

Orkla opplyser at alle forretningsområder hadde salgsvekst i kvartalet.

I området Orkla Care bidro salget av tran, vitaminer, kosttilskudd, helsekost og treningsutstyr, mens etterspørselen etter malerutstyr bidro positivt for Orkla Consumer Investments.

Lavere overskudd, økt utbytte

Nedskrivninger og restruktureringskostnader legger imidlertid en demper på resultatene. Det bidrar til at resultatet før skatt falt til 1,29 milliarder kroner fra 1,49 milliarder på samme tid året før.

Analytikerne hadde på forhånd sett for seg en oppgang i overskuddet. Ifølge TDN Direkt ventet de et resultat før skatt på 1,64 milliarder kroner av en omsetning på 12,69 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Orkla skriver at styret vil foreslå at utbyttet økes med 15 øre per aksje for regnskapsåret 2020, til 2,75 kroner aksjen.

Med dagens antall aksjer i selskapet vil det tilsvare en samlet utbetaling på rundt 2,75 milliarder kroner til aksjonærene. Største aksjonær er Stein Erik Hagens familieselskap Canica, som med forslaget vil motta over en halv milliard kroner.

Orkla kommer også med en oppdatering om utviklingen i malingsprodusenten Jotun, hvor konsernet har en eierandel på over 42 prosent.

I Jotun økte salget med fire prosent fra året før, mens driftsresultatet ble mer enn doblet, skriver Orkla.

I kvartalet fikk Jotun et driftsresultat på 626 millioner kroner av en omsetning på 5,27 milliarder kroner.

Skriver ned IT-prosjekt

Orkla opplyser at forsinkelser knyttet til etableringen av et internt IT-system (ERP) i forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care medfører kostnader og nedskrivninger.

Totalt beløp dette seg til 368 millioner kroner i fjerde kvartal, noe som trekker ned resultatet.

Konsernet skriver at prosjektet har blitt «vesentlig mer komplisert og tidkrevende enn opprinnelig antatt».

– I tillegg har koronapandemien medført behov for betydelig re-planlegging, ytterligere utsettelser og derigjennom økt ressursbruk, skriver Orkla.

I første kvartal venter Orkla kostnader knyttet til prosjektet på litt over 100 millioner kroner.

I tillegg har et ERP-prosjekt i området Orkla Food Ingredients blitt nedskrevet og kostnadsført med 51 millioner kroner og andre IT-systemer er nedskrevet med til sammen 27 millioner kroner i 2020.

